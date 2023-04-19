В Бурятии поднялся ажиотаж из-за простаивающего туалета за 3 с лишним миллиона







Туалет, который стоит столько же, сколько однокомнатная квартира в Улан-Удэ и при этом не функционирует, возмутил жителей Бурятии до глубины души. Вскоре ситуацию прокомментировали в администрации Кяхтинского района. «Видеоответ» властей продолжительностью почти три минуты разместили в официальной группе муниципального образования во «ВКонтакте» после шумихи в соцсетях.



Сотрудник райадминистрации решил проинспектировать работу отхожего места и то, как по волшебству, оказалось открыто. Работник заверил: никаких проблем нет и посетители идут.



На двери есть и график – правда, с внутренней стороны: с понедельника по воскресенье с 9:00 до 21:00. Последняя пятница каждого месяца – санитарный день. Но когда чиновник пожаловал с проверкой, было только 8:30 утра – то есть туалет открылся даже раньше положенного.

Нашлось объяснение и недавнему «простою» – «закончилась вода». Однако её пообещали привезти. Сливают жидкие отходы в ближайший канализационный коллектор – он почти полный. «Значит, давно уже работаете», – констатировал сотрудник районной администрации.

Он добавил, что надо будет решить вопрос с откачкой и попросил перевесить график работы около входа, «чтобы люди знали».



Само видео повеселило пользователей соцсетей, многие раскритиковали его, назвав излишне постановочным:







Ранее «Байкал-Daily» рассказывал про распиаренный туалет в Тунке – потраченные на миллионы едва не улетели в трубу. Сотрудник райадминистрации решил проинспектировать работу отхожего места и то, как по волшебству, оказалось открыто. Работник заверил: никаких проблем нет и посетители идут.На двери есть и график – правда, с внутренней стороны: с понедельника по воскресенье с 9:00 до 21:00. Последняя пятница каждого месяца – санитарный день. Но когда чиновник пожаловал с проверкой, было только 8:30 утра – то есть туалет открылся даже раньше положенного.Он добавил, что надо будет решить вопрос с откачкой и попросил перевесить график работы около входа, «чтобы люди знали».Само видео повеселило пользователей соцсетей, многие раскритиковали его, назвав излишне постановочным:

Недавно Тумэн Дондоков – депутат от фракции КПРФ в Народном Хурале – побывал в Кяхте. Там парламентарий наткнулся на общественный туалет, который по каким-то причинам оказался закрыт. На часах в это время было 16:00.Дондоков подёргал дверные ручки и обошёл здание, но нигде не нашёл даже таблички с графиком работы клозета.Вообще таких уборных в Бурятии, по словам народного избранника, 11, и каждая из них обошлась казне в 3 миллиона 600 тысяч рублей.- На 40 миллионов построили 11 туалетов. Мы приехали в Кяхтинский район – посмотреть, как работает один из них, – пояснил он. – Скважины никакой здесь нет. Электричество, видимо, подвели.Депутат задался вопросом, зачем вообще потребовалось устанавливать такой дорогостоящий объект, если он простаивает. И сравнил его стоимость и цены на жильё для сирот.- Мы направляем из республиканского бюджета 2 миллиона 600 тысяч рублей на целую квартиру, – уточнил Тумэн Дондоков. – А многодетным выделяют 3 с половиной миллиона на приобретение дома или квартиры площадью в 70 «квадратов». В очереди на жильё – 500 с лишним человек. Это семьи, где шесть и более детей.Площадь уборной – 20 квадратных метров. «Для чего это делается, я не понимаю», – недоумевает Дондоков.