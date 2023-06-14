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Курортный район Бурятии «захватывают» красивые ядовитые цветы

Курортный район Бурятии «захватывают» красивые ядовитые цветы
Общество,  Фото:страница Намжила Мардваева
Съевшие их животные даже могут погибнуть

В Тункинском районе наблюдается массовое распространение очень красивых белоснежных цветов под названием анемон, или ветреница. Об этом рассказал в соцсетях директор ФГБУ «Россельхозцентр» по Бурятии Намжил Мардваев. Фото растения он опубликовал в соцсетях.

- Научное название произошло от греческого слова «anemos» – «ветер». Дословный перевод – «дочь ветров». Эти цветы белоснежным ковром уже занимают огромные площади на сенокосах, пастбищах и особенно – на неиспользуемой пашне, – написал Мардваев на своей странице во «ВКонтакте».


Но дело в том, что ветреница относится к ядовитым сорнякам – в растении содержится токсин протоанемонин.

- Не зря камчадалы (старожильческое население современной территории Камчатки, Магаданской области и Чукотки – прим.) использовали этот алкалоид для приготовления «стрельного яда». Хотя в малых дозах он может использоваться в лечебных целях, – подчеркнул руководитель «Россельхозцентра»ж. – Животные могут поедать анемону, когда голодны, если им не хватает соли и других элементов или в силу других причин.

Однако у съевших ветреницу сельхозживотных могут начаться рвота, понос, кровотечение и судороги. В итоге многие  погибают.

- Поэтому известны многочисленные случаи падежа овец, коров и т. д, – пояснил Намжил Мардваев. – Размножается анемона вегетативно и семенами и может распространяться очень быстро, что наблюдается в Тунке. Основная причина тому – конечно же, огромное количество неиспользуемой пашни, где ветреница чувствует себя слишком вольготно.
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