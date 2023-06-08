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Чита примет межрегиональный турнир по танцевальному спорту

Чита примет межрегиональный турнир по танцевальному спорту
Общество,  Фото:pixabay.com
На «Наши надежды» также приедут гости из Бурятии и Иркутской области

Традиционный турнир по танцевальному спорту «Наши надежды»-2023», который проводится в течение пятнадцати лет состоится в Чите 11 июня. В этом году соревнования посвящены Дню России и будут проходить на площади Ленина.

Турнир состоится на двух площадках. Массовый спорт стартует с 9:00 в фойе краевой филармонии, а спорт высших достижений начнётся в 17:00 на площади Ленина.

На сегодня уже заявлены пары близлежащих регионов: Бурятии и Иркутской области. Читинские дуэты будут представлены шестью танцевальными клубами.

Соревновательная часть турнира будет представлена массовым спортом, включая одиночные и парные танцы, возраст детей от 4 лет. Здесь же будут разыграны кубки по отдельным танцам. А также спортом высших достижений, включая классовые соревнования Е, Д, С классов и открытые (В класс и выше).

Традиционно порадует зрителей своим выступлением, так называемый, хобби-класс, в котором занимаются взрослые творческие горожане, для которых танцы – это увлечение.

Победителей турнира ждут памятные кубки, призы и дипломы, пишет официальный портал Забайкалья, ссылаясь на краевую федерацию танцевального спорта.

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Чита танцевальный спорт соревнования

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