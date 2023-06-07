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В Бурятию попал пони со смертельным ИНАНом

В Бурятию попал пони со смертельным ИНАНом
Общество,  Фото:pixabay.com
Маленькую лошадку теперь отправят на убой

Сотрудники ветеринарной службы из Тункинского района пресекли перевозку пони с ИНАНом – инфекционной анемией лошадей. Её выявили при лабораторных исследованиях в рамках карантинных мероприятий, рассказали в республиканском управлении ветеринарии.

Лечение заражённых ИНАНом животных согласно ветеринарным правилам не разработано, а потому они подлежат убою бескровным методом.

Инфекционную анемию могут подхватить не только лошади и пони, но мулы, ослы и другие непарнокопытные. Среди основных симптомов ИНАН – лихорадка, быстрая утомляемость, потливость, сердечная слабость, учащённое дыхание, проявления геморрагического энтерита, дрожание мышц и паралич задних конечностей. Но болезнь может протекать и бессимптомно.

Возбудитель передаётся кровососущими насекомыми – то есть трансмиссивным путём, через раны и во время ветеринарных процедур (ятрогенным), а также внутриутробным, половым, контактным и алиментарным (через пищу и посуду).

Причин заражения несколько – это несанкционированные перевозки восприимчивых животных, несвоевременная их обработка репеллентами, отсутствие диагностических исследований на ИНАН и недостаточная обработка помещений, где содержатся лошади, против насекомых.
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