В Улан-Удэ осуждённые будут изготавливать плитку из вторсырья

В колонии открылся новый производственный цех
В улан-удэнской исправительной колонии №8 открылся цех по производству тротуарной резиновой плитки из вторичного сырья – старых автомобильных шин.
- Установлено оборудование, предоставленное предприятием по переработке вторсырья. Производственные мощности оборудования позволяют изготавливать 150 квадратных метров тротуарной резиновой плитки в сутки, - сообщили в УФСИН по Бурятии.
Выпускать продукцию будут осуждённые, а контролировать процесс – сотрудники АО «Республиканский мусороперерабатывающий завод». Всего для работы в цеху создано шесть рабочих мест.
Резиновую крошку из автомобильных шин можно будет использовать при благоустройстве дворов, детских игровых площадок и пр.
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