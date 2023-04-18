В Улан-Удэ осуждённые будут изготавливать плитку из вторсырья





В улан-удэнской исправительной колонии №8 открылся цех по производству тротуарной резиновой плитки из вторичного сырья – старых автомобильных шин.- Установлено оборудование, предоставленное предприятием по переработке вторсырья. Производственные мощности оборудования позволяют изготавливать 150 квадратных метров тротуарной резиновой плитки в сутки, - сообщили в УФСИН по Бурятии.Выпускать продукцию будут осуждённые, а контролировать процесс – сотрудники АО «Республиканский мусороперерабатывающий завод». Всего для работы в цеху создано шесть рабочих мест.Резиновую крошку из автомобильных шин можно будет использовать при благоустройстве дворов, детских игровых площадок и пр.