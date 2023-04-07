07 апреля

06 апреля

Популярное

В улан-удэнской женской колонии выбрали лучший отряд

В улан-удэнской женской колонии выбрали лучший отряд
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Победителям вручили переходящий кубок

В исправительной колонии №7 для женщин в Улан-Удэ выбрали победителя конкурса «Лучший отряд осуждённых».

Начальник отдела воспитательной работы с осуждёнными поздравил победителей и вручил отряду № 2 переходящий кубок. Также поощрили одну из женщин, внёсших активный вклад в достижение высоких результатов в конкурсе.

- Участники оцениваются по таким критериям, как состояние дисциплины в отряде, участие осуждённых в культурно-массовых и спортивных мероприятиях, количество осуждённых, представленных к условно-досрочному освобождению и переведённых в порядке поощрения на другие условия отбывания наказания, возмещение ущерба, причинённого в результате совершенных преступлений и другие, - сообщили в УФСИН по Бурятии.

По перечисленным критериям баллы начисляют или снимают, а их сумма, в свою очередь, влияет на результаты конкурса.
колония осужденные

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

И.о. прокурора Бурятии выслушал жалобы жителей Гусиноозёрска
И.о. прокурора Бурятии выслушал жалобы жителей Гусиноозёрска
Общество, 07.04.2023
В том числе жители пожаловались на разрушенную дорогу после замены труб
В улан-удэнской женской колонии выбрали лучший отряд
В улан-удэнской женской колонии выбрали лучший отряд
Общество, 07.04.2023
Победителям вручили переходящий кубок
Разрушающимся от воды домом в Улан-Удэ заинтересовались надзорные органы
Разрушающимся от воды домом в Улан-Удэ заинтересовались надзорные органы
Общество, 07.04.2023
Жильцам уже посоветовали обратиться туда с заявлением на «управляшку» 
Власти Улан-Удэ взялись за улицы на въездах в город
Власти Улан-Удэ взялись за улицы на въездах в город
Общество, 07.04.2023
Там уберут мусор и избавятся от лишней растительности
Жители одного из районов Бурятии не могут развестись
Жители одного из районов Бурятии не могут развестись
Общество, 07.04.2023
В республике закончились бланки о расторжении брака
Сотрудников улан-удэнской колонии обучили тайм-менеджменту
Сотрудников улан-удэнской колонии обучили тайм-менеджменту
Общество, 07.04.2023
Занятие провёл специалист в этой области 
Шаманы Бурятии помолятся Божественному белому началу
Шаманы Бурятии помолятся Божественному белому началу
Общество, 07.04.2023
Молебен направлен на гармонию и благополучие населения
В Агинском округе развернётся фестиваль танца
В Агинском округе развернётся фестиваль танца
Общество, 07.04.2023
В нём примут участие дети от 7 до 17 лет
В Бурятии на берегу Байкала почти разрушились береговые укрепления
В Бурятии на берегу Байкала почти разрушились береговые укрепления
Общество, 07.04.2023
«Поплывшие» сооружения опасны для жителей Бурятии и туристов
Дело труба: В Улан-Удэ уже три месяца топит подвал дома
Дело труба: В Улан-Удэ уже три месяца топит подвал дома
Общество, 07.04.2023
Из-за этого фундамент жилого здания постепенно разрушается
Улан-удэнцев попросили пересесть на общественный транспорт из-за «КняZzа»
Улан-удэнцев попросили пересесть на общественный транспорт из-за «КняZzа»
Общество, 07.04.2023
В столице Бурятии ждут известную российскую рок-группу

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^