В улан-удэнской женской колонии выбрали лучший отряд

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Победителям вручили переходящий кубок



В исправительной колонии №7 для женщин в Улан-Удэ выбрали победителя конкурса «Лучший отряд осуждённых».



Начальник отдела воспитательной работы с осуждёнными поздравил победителей и вручил отряду № 2 переходящий кубок. Также поощрили одну из женщин, внёсших активный вклад в достижение высоких результатов в конкурсе.



- Участники оцениваются по таким критериям, как состояние дисциплины в отряде, участие осуждённых в культурно-массовых и спортивных мероприятиях, количество осуждённых, представленных к условно-досрочному освобождению и переведённых в порядке поощрения на другие условия отбывания наказания, возмещение ущерба, причинённого в результате совершенных преступлений и другие, - сообщили в УФСИН по Бурятии.



По перечисленным критериям баллы начисляют или снимают, а их сумма, в свою очередь, влияет на результаты конкурса.

