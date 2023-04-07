Победителям вручили переходящий кубок
В исправительной колонии №7 для женщин в Улан-Удэ выбрали победителя конкурса «Лучший отряд осуждённых».
Начальник отдела воспитательной работы с осуждёнными поздравил победителей и вручил отряду № 2 переходящий кубок. Также поощрили одну из женщин, внёсших активный вклад в достижение высоких результатов в конкурсе.
- Участники оцениваются по таким критериям, как состояние дисциплины в отряде, участие осуждённых в культурно-массовых и спортивных мероприятиях, количество осуждённых, представленных к условно-досрочному освобождению и переведённых в порядке поощрения на другие условия отбывания наказания, возмещение ущерба, причинённого в результате совершенных преступлений и другие, - сообщили в УФСИН по Бурятии.
По перечисленным критериям баллы начисляют или снимают, а их сумма, в свою очередь, влияет на результаты конкурса.
В улан-удэнской женской колонии выбрали лучший отряд
Общество, Фото:
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