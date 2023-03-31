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В Улан-Удэ возьмутся за фасады зданий на главной площади

В Улан-Удэ возьмутся за фасады зданий на главной площади
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, мэрия Улан-Удэ
А ещё в центре города приведут в порядок ограждения у стройплощадок

В этом году Республика Бурятия отмечает вековой юбилей, а районы Улан-Удэ, в том числе Советский – 85 лет со дня своего образования. В честь этих круглых дат в городе решили отремонтировать и покрасить фасады зданий на площади Советов. 

На очередной планёрке мэр Игорь Шутенков поручил обратить на этот вопрос особое внимание. В администрации Советского района уже провели совещание с собственниками.

- Большинство из них уже заключили договоры с подрядными организациями и определились с финансированием. На совещании мы обсудили сроки исполнения, – отметил замруководителя района Олег Светозаров.



Кроме того, по поручению Игоря Шутенкова в порядок приведут ограждения строительных площадок в центре Улан-Удэ. Всего их шесть – на Ленина, 51а и 46, у дома № 77 на Борсоева, на Модогоева, 8 и 10 и на улице Свободы, 40б. Пустырь, где возводится полуподземный торгово-развлекательный центр, уже прикрыли баннером с визуализацией самого строящегося объекта.
ремонт благоустройство администрация Улан-Удэ

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