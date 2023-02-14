В учреждении отметили День радио
В отряде хозяйственного обслуживания улан-удэнского СИЗО-1 прошло мероприятие, посвящённое Всемирному дню радио, который отмечается 13 февраля.
Сотрудники группы по воспитательной работе с осуждёнными провели лекцию об истории создания радио, показали первые радиоприёмники и процесс развития отрасли, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
В СИЗО Улан-Удэ рассказали о возникновении радио
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