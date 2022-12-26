В Бурятии судебные приставы разыскали должницу за границей

Женщина уехала из страны на заработки, не оплатив штраф



В Бурятии судебные приставы разыскали должницу за границей. Туда женщина уехала на заработки, имея неоплаченный штраф, полученный за фиктивную прописку в своём доме иностранного гражданина. По решению суда за организацию незаконной миграции ей был присужден штраф в размере 100 тысяч рублей.



Исполнительный лист поступил в Закаменское отделение судебных приставов. После возбуждения исполнительного производства судебный пристав-исполнитель направил запросы для установления местонахождения должника и его имущества, а также вынес постановление о временном ограничении на выезд из России, сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.



- Судебный пристав выяснил, что женщина уехала из страны. Проведя розыскные действия, он сумел связаться с должницей и объяснил ей, что в её отношении было вынесено постановление о временном ограничении на выезд из России. Поэтому, когда она вернётся домой, то не сможет уехать обратно, пока не выплатит всю задолженность, - рассказал главный судебный пристав Бурятии Пётр Ертанов.



Перспектива остаться без заграничной работы подействовала. За пять месяцев женщина выплатила весь долг. Ограничения на выезд из России сняты, а исполнительное производство окончено фактическим исполнением.



