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В Бурятии тропу к водопаду на Аршане обустраивают по лучшим стандартам

В Бурятии тропу к водопаду на Аршане обустраивают по лучшим стандартам
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В Тункинском районе завершается строительство тропы протяжённостью более одного километра

Туристы, отдыхающие и сами жители посёлка Аршана, Тункинской долины, с нетерпением ждут окончания строительства экотропы к первому водопаду реки Кынгырга. Скоро строительство экотропы завершится.

- Экотропа соответствует всем стандартам экологической тропы. Её протяжённость составит более одного километра. Тропа будет оборудована деревянным настилом с удобными поручнями, вдоль неё будут также установлены три смотровые площадки (информационная площадка, площадка для места отдыха, площадка для инспектора), скамейки, беседки, туалеты. Тропа будет безопасной и комфортной, ведь по ней проходят десятки тысяч туристов, отдыхающих со всей России. Кроме того, она будет оснащена всей необходимой навигацией по маршруту, и информационными щитами с ссылками на аудиогиды, - поделились подробностями сотрудники Тукинского нацпарка.

Директор нацпарка Баир Байминов сообщил «Байкал-Daily», что строительство тропы ведётся в рамках федерального проекта «Сохранение озера Байкал». Общая сумма субсидии составила 30 млн рублей, из которых 12 млн было выделено только на тропу.

На остальные средства будет осуществлены ремонт визитно-информационного центра нацпарка у источников «Хонгор-Уула» и построена смотровая площадка рядом с сакральным местом «Бурхан Баабай».

Также рядом с сакральным местом «Бурхан Баабай» будет построен визитно-информационный центр «Хэшиктэ» для туристов в виде большой юрты.

Все строительные работы планируется завершить до конца года.
экологическая тропа

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