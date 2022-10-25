Школьники Улан-Удэ сыграют в быстрые шахматы

В столице Бурятии состоится турнир в честь Дня комсомола



В Улан-Удэ проведут турнир по быстрым шахматам, посвящённый Дню комсомола, на призы БРО КПРФ. Соревнования пройдут с 29 по 30 октября в городском шахматном клубе.



Регистрация участников состоится 29 октября с 10:00 до 10:45. Открытие турнира запланировано на 11:00.



На турнир допускаются шахматисты школьного возраста. Вместимость зала 70 участников.



Победители определяются в абсолютном первенстве среди юношей и девушек, а также в категориях до 9 лет (2014 г.р. и младше) и до 11 лет (2012-2013 гг.р.) среди мальчиков и девочек.



Победители и призёры награждаются грамотами и денежными призами. Об этом сообщает федерация шахмат РБ.



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