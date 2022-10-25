Писатели Бурятии проведут вечер живой поэзии и музыки

Он состоится на сцене Бурятского драматического театра
31 октября в Улан-Удэ состоится литературно-музыкальный вечер «Уянгата шүлэг, дуунай үдэшэ». Мероприятие союза писателей Бурятии пройдёт на сцене Бурятского драматического театра.
В вечере примет участие делегация писательской организации Монголии, выступят артисты, певцы и музыканты театров республики. В фойе театра будет развёрнута книжная выставка-ярмарка, где посетители смогут приобрести литературные новинки Бурятии.
Начало литературно-музыкального вечера в 18:30. Об этом сообщает пресс-служба национальной библиотеки РБ.
Возрастное ограничение 16+
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