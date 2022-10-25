25 октября

24 октября

Популярное

Писатели Бурятии проведут вечер живой поэзии и музыки

Писатели Бурятии проведут вечер живой поэзии и музыки
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Он состоится на сцене Бурятского драматического театра

31 октября в Улан-Удэ состоится литературно-музыкальный вечер «Уянгата шүлэг, дуунай үдэшэ». Мероприятие союза писателей Бурятии пройдёт на сцене Бурятского драматического театра.

В вечере примет участие делегация писательской организации Монголии, выступят артисты, певцы и музыканты театров республики. В фойе театра будет развёрнута книжная выставка-ярмарка, где посетители смогут приобрести литературные новинки Бурятии.

Начало литературно-музыкального вечера в 18:30. Об этом сообщает пресс-служба национальной библиотеки РБ.

Возрастное ограничение 16+
Бурятия вечер Музыкально-поэтический вечер писатели Улан-Удэ театр выставка концерт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Бурятия примет кочующий фестиваль «Манящие миры»
Бурятия примет кочующий фестиваль «Манящие миры»
Общество, 25.10.2022
«Байкальский аргиш» в 2023 году обретёт новые краски
Школьники Улан-Удэ сыграют в быстрые шахматы
Школьники Улан-Удэ сыграют в быстрые шахматы
Общество, 25.10.2022
В столице Бурятии состоится турнир в честь Дня комсомола
Молодым исследователям Бурятии присудят именные стипендии
Молодым исследователям Бурятии присудят именные стипендии
Общество, 25.10.2022
Документы на соискание принимаются по 11 ноября
В Бурятии состоится ещё один чемпионат по мини-футболу
В Бурятии состоится ещё один чемпионат по мини-футболу
Общество, 25.10.2022
Старт турнира запланирован на начало ноября
Писатели Бурятии проведут вечер живой поэзии и музыки
Писатели Бурятии проведут вечер живой поэзии и музыки
Общество, 25.10.2022
Он состоится на сцене Бурятского драматического театра
В Улан-Удэ состоится чемпионат по спортивному туризму
В Улан-Удэ состоится чемпионат по спортивному туризму
Общество, 25.10.2022
Также будет проведено первенство в закрытых помещениях
По кинотеатрам Бурятии пройдёт благотворительный киномарафон
По кинотеатрам Бурятии пройдёт благотворительный киномарафон
Общество, 25.10.2022
Зрители увидят художественные фильмы кинематографистов республики
На севере Бурятии прошёл баскетбольный турнир «Байкал»
На севере Бурятии прошёл баскетбольный турнир «Байкал»
Общество, 25.10.2022
Юные спортсмены трёх регионов встретились в Северобайкальске
В Бурятии вновь определят чемпиона по выделке шкур
В Бурятии вновь определят чемпиона по выделке шкур
Общество, 25.10.2022
Состоится очередной конкурс по выделке и художественной обработке овечьей шкуры и шерсти
В Бурятии откроется выставка Баясхалана Лыксокова
В Бурятии откроется выставка Баясхалана Лыксокова
Общество, 25.10.2022
Художник покажет в своих картинах просторы родной земли
Бурятия присоединилась к акции «БумБатл»
Бурятия присоединилась к акции «БумБатл»
Общество, 25.10.2022
Жителей республики приглашают посоревноваться в сборе макулатуры
Жителям Бурятии предстоит в ноябре трёхдневный уикенд
Жителям Бурятии предстоит в ноябре трёхдневный уикенд
Общество, 25.10.2022
Дополнительный выходной выпадает на 4 ноября
Ансамбль из Бурятии стал призёром фестиваля свадебных обрядов
Ансамбль из Бурятии стал призёром фестиваля свадебных обрядов
Общество, 25.10.2022
Коллектив «Уряал» принял участие во всероссийском конкурсе в Ульяновске
В Бурятии спасли пару раненых лебедей
В Бурятии спасли пару раненых лебедей
Общество, 25.10.2022
Сейчас для птиц ищут место, где им дождаться весну
В Бурятии возводят ступу Великой Победы
В Бурятии возводят ступу Великой Победы
Общество, 25.10.2022
Работы идут методом народной стройки

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^