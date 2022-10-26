Победителей объявят 1 декабря
В Иркутской области стартовал новый творческий конкурс «Я – за чистый Байкал». Он поможет найти самых экологически подкованных, ответственных и неравнодушных к природе озера художников.
На победу могут рассчитывать как дети, так и взрослые. Организаторы конкурса ждут работы, на которых будут изображены:
- экологические привычки, помогающие сохранять природу и экономить её ресурсы;
- уникальная природа Прибайкалья: те места, объекты, звери и растения, которых больше нигде в мире не встретишь.
Чем рисовать и в какой технике, каждый автор выбирает сам. Есть требования:
- по размеру работ: изображение должно помещаться на альбомном листе (формат А4);
- к количеству работ от одного участника - не более трёх.
Рисунки принимаются на кассе всех супермаркетов продуктового дискаунтера «Экономия» в Иркутской области до 24 ноября. Имена победителей станут известны 1 декабря. Первых трёх определят пользователи социальной сети «ВКонтакте». Кроме этого, ещё 6 человек будут названы членами экспертной комиссии.
Призёры получат наборы для творчества, подарочные сертификаты, брендированную продукцию с рисунками-победителями и фотоальбомы с природой Байкала.
Положение о конкурсе можно найти на официальном сайте ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», сообщает пресс-служба учреждения.
Возрастное ограничение 0+
Стартовал конкурс рисунков «Я – за чистый Байкал»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В дело вмешалась прокуратура
Партия намерена обеспечить гарантии исполнения государственных социальных стандартов для каждого нового гражданина России
По легенде учений, пожар произошёл на главной сцене
В столице Бурятии пройдёт конкурс «Твори добро!»
Победителей объявят 1 декабря
Осадков в республике не ожидается
«Байкальский аргиш» в 2023 году обретёт новые краски
В столице Бурятии состоится турнир в честь Дня комсомола
Документы на соискание принимаются по 11 ноября
Старт турнира запланирован на начало ноября
Он состоится на сцене Бурятского драматического театра
Также будет проведено первенство в закрытых помещениях
Зрители увидят художественные фильмы кинематографистов республики
Юные спортсмены трёх регионов встретились в Северобайкальске
Состоится очередной конкурс по выделке и художественной обработке овечьей шкуры и шерсти