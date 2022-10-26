Стартовал конкурс рисунков «Я – за чистый Байкал»

Победителей объявят 1 декабря



В Иркутской области стартовал новый творческий конкурс «Я – за чистый Байкал». Он поможет найти самых экологически подкованных, ответственных и неравнодушных к природе озера художников.



На победу могут рассчитывать как дети, так и взрослые. Организаторы конкурса ждут работы, на которых будут изображены:

- экологические привычки, помогающие сохранять природу и экономить её ресурсы;

- уникальная природа Прибайкалья: те места, объекты, звери и растения, которых больше нигде в мире не встретишь.



Чем рисовать и в какой технике, каждый автор выбирает сам. Есть требования:

- по размеру работ: изображение должно помещаться на альбомном листе (формат А4);

- к количеству работ от одного участника - не более трёх.



Рисунки принимаются на кассе всех супермаркетов продуктового дискаунтера «Экономия» в Иркутской области до 24 ноября. Имена победителей станут известны 1 декабря. Первых трёх определят пользователи социальной сети «ВКонтакте». Кроме этого, ещё 6 человек будут названы членами экспертной комиссии.



Призёры получат наборы для творчества, подарочные сертификаты, брендированную продукцию с рисунками-победителями и фотоальбомы с природой Байкала.



Положение о конкурсе можно найти на официальном сайте ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», сообщает пресс-служба учреждения.



Возрастное ограничение 0+

