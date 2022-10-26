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Стартовал конкурс рисунков «Я – за чистый Байкал»

Стартовал конкурс рисунков «Я – за чистый Байкал»
Общество,  Фото:pixabay.com
Победителей объявят 1 декабря

В Иркутской области стартовал новый творческий конкурс «Я – за чистый Байкал». Он поможет найти самых экологически подкованных, ответственных и неравнодушных к природе озера художников.

На победу могут рассчитывать как дети, так и взрослые. Организаторы конкурса ждут работы, на которых будут изображены:
- экологические привычки, помогающие сохранять природу и экономить её ресурсы;
- уникальная природа Прибайкалья: те места, объекты, звери и растения, которых больше нигде в мире не встретишь.

Чем рисовать и в какой технике, каждый автор выбирает сам. Есть требования:
- по размеру работ: изображение должно помещаться на альбомном листе (формат А4);
- к количеству работ от одного участника - не более трёх.

Рисунки принимаются на кассе всех супермаркетов продуктового дискаунтера «Экономия» в Иркутской области до 24 ноября. Имена победителей станут известны 1 декабря. Первых трёх определят пользователи социальной сети «ВКонтакте». Кроме этого, ещё 6 человек будут названы членами экспертной комиссии.

Призёры получат наборы для творчества, подарочные сертификаты, брендированную продукцию с рисунками-победителями и фотоальбомы с природой Байкала.

Положение о конкурсе можно найти на официальном сайте ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», сообщает пресс-служба учреждения.

Возрастное ограничение 0+
Иркутская область Байкал конкурс конкурс рисунков

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