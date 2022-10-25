На озере хотят провести отпуск 29% соотечественников
Таковы данные исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в партнёрстве с премией «Марка № 1 в России» об отпуске мечты глазами россиян.
- В понятие «идеальный отдых» можно вкладывать разные смыслы, - объяснили цель исследования во ВЦИОМе. - Покорение горных вершин, солнечные ванны на морском побережье, знакомство с природными и архитектурными достопримечательностями — необъятные просторы России придутся по вкусу даже самому взыскательному путешественнику.
Проведённый в сентябре опрос предполагал, что отпускник не имеет никаких ограничений.
- Байкал – одинаково популярный ответ среди всех социально-демографических групп. Несколько чаще его называли граждане старшего возраста 45-59 лет — 33%, - сообщили социологи.
На втором месте Крым – на полуострове мечтает провести отпуск каждый пятый (21%, чаще всего молодые люди от 18 до 24 лет).
Замыкает тройку лидеров Алтай, уступая Крыму лишь 2 процента.
15% поехали бы в отпуск в Санкт-Петербург (чаще других северную столицу выбирали москвичи), по 14% в Сочи (это «женская» мечта) и на Камчатку (сюда стремятся мужчины).
Дальний Восток как макрорегион выбрали бы для отпуска 8% россиян.
Байкал, кстати, вошёл по итогам опроса ВЦИОМ в августе 2022 года в пятёрку символов России («природа/берёзы/Байкал/поля» — 7%).
Байкал стал наиболее предпочтительным местом отдыха у россиян
Общество, Фото:
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