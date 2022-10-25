Байкал стал наиболее предпочтительным местом отдыха у россиян

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

На озере хотят провести отпуск 29% соотечественников



Таковы данные исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в партнёрстве с премией «Марка № 1 в России» об отпуске мечты глазами россиян.



- В понятие «идеальный отдых» можно вкладывать разные смыслы, - объяснили цель исследования во ВЦИОМе. - Покорение горных вершин, солнечные ванны на морском побережье, знакомство с природными и архитектурными достопримечательностями — необъятные просторы России придутся по вкусу даже самому взыскательному путешественнику.



Проведённый в сентябре опрос предполагал, что отпускник не имеет никаких ограничений.



- Байкал – одинаково популярный ответ среди всех социально-демографических групп. Несколько чаще его называли граждане старшего возраста 45-59 лет — 33%, - сообщили социологи.



На втором месте Крым – на полуострове мечтает провести отпуск каждый пятый (21%, чаще всего молодые люди от 18 до 24 лет).



Замыкает тройку лидеров Алтай, уступая Крыму лишь 2 процента.



15% поехали бы в отпуск в Санкт-Петербург (чаще других северную столицу выбирали москвичи), по 14% в Сочи (это «женская» мечта) и на Камчатку (сюда стремятся мужчины).



Дальний Восток как макрорегион выбрали бы для отпуска 8% россиян.



Байкал, кстати, вошёл по итогам опроса ВЦИОМ в августе 2022 года в пятёрку символов России («природа/берёзы/Байкал/поля» — 7%).

