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Байкал стал наиболее предпочтительным местом отдыха у россиян

Байкал стал наиболее предпочтительным местом отдыха у россиян
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
На озере хотят провести отпуск 29% соотечественников

Таковы данные исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в партнёрстве с премией «Марка № 1 в России» об отпуске мечты глазами россиян.

- В понятие «идеальный отдых» можно вкладывать разные смыслы, - объяснили цель исследования во ВЦИОМе. - Покорение горных вершин, солнечные ванны на морском побережье, знакомство с природными и архитектурными достопримечательностями — необъятные просторы России придутся по вкусу даже самому взыскательному путешественнику.

Проведённый в сентябре опрос предполагал, что отпускник не имеет никаких ограничений.

- Байкал – одинаково популярный ответ среди всех социально-демографических групп. Несколько чаще его называли граждане старшего возраста 45-59 лет — 33%, - сообщили социологи.

На втором месте Крым – на полуострове мечтает провести отпуск каждый пятый (21%, чаще всего молодые люди от 18 до 24 лет).

Замыкает тройку лидеров Алтай, уступая Крыму лишь 2 процента.

15% поехали бы в отпуск в Санкт-Петербург (чаще других северную столицу выбирали москвичи), по 14% в Сочи (это «женская» мечта) и на Камчатку (сюда стремятся мужчины).

Дальний Восток как макрорегион выбрали бы для отпуска 8% россиян.

Байкал, кстати, вошёл по итогам опроса ВЦИОМ в августе 2022 года в пятёрку символов России («природа/берёзы/Байкал/поля» — 7%).
туризм Байкал

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