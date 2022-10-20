Учащимся предлагается снять видео о городских достопримечательностях
В Бурятии объявлено о проведении городского конкурса видеороликов о достопримечательностях столицы республики «Я гид». К участию допускаются учащиеся 9-11 классов общеобразовательных учреждений Улан-Удэ и учащиеся ссузов.
Конкурс проводится по двум номинациям:
- «Лучший видеоролик о достопримечательностях Улан-Удэ на бурятском языке»;
- «Лучший видеоролик о достопримечательностях Улан-Удэ на русском языке».
Видеоролик-экскурсия должен содержать посещение и информацию о ряде объектов, объединённых единой темой. Автор работы должен быть главным участником части конкурсной работы и может находиться в кадре в качестве экскурсовода. К участию в конкурсе принимаются видеоролики в формате mpg, mp4, mov с разрешением видео 1280х720 (720р), снятые горизонтально. Длительность видеоролика: 3-5 минут. Фотографии и иные графические материалы должны использоваться в видеоэкскурсии в электронном виде в формате jpg размером 640x480 пикселей. К конкурсной работе необходимо прикрепить текст экскурсии.
Каждый участник может выставить на конкурс не более одной работы. Заявки принимаются по 27 октября на электронную почту: [email protected] Положение о конкурсе можно найти на сайте централизованной библиотечной системы Улан-Удэ.
Церемония награждения победителей конкурса пройдёт 31 октября в 14:00 в центральной городской библиотеке имени И.К. Калашникова.
Возрастное ограничение 12+
В Улан-Удэ объявлен конкурс видеороликов «Я гид»
Общество, Фото:
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