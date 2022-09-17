В Бурятии пройдёт «Фестиваль черёмухи на Чикое»

На фестивале будут подписаны соглашения о сотрудничестве



24 сентября пройдёт II этно-туристский «Фестиваль черёмухи на Чикое-2022».



«Спелая, сочная черемуха с плодородных почв Кяхтинского района - любимое лакомство у жителей южной Бурятии. Администрация Кяхтинского района приглашает отведать этот ароматный, полезный дар долины реки Чикой», - сообщается в группе туристского информационного центра «Байкал» в социальной сети.



Площадки фестиваля - живописные местности Шитиловка и Зыряновка, в Усть-Киране.



Будут подписаны соглашения о сотрудничестве между администрацией Кяхтинского района, туроператорами Бурятии, ГАУ РБ «ТИЦ «Байкал».



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