На фестивале будут подписаны соглашения о сотрудничестве
24 сентября пройдёт II этно-туристский «Фестиваль черёмухи на Чикое-2022».
«Спелая, сочная черемуха с плодородных почв Кяхтинского района - любимое лакомство у жителей южной Бурятии. Администрация Кяхтинского района приглашает отведать этот ароматный, полезный дар долины реки Чикой», - сообщается в группе туристского информационного центра «Байкал» в социальной сети.
Площадки фестиваля - живописные местности Шитиловка и Зыряновка, в Усть-Киране.
Будут подписаны соглашения о сотрудничестве между администрацией Кяхтинского района, туроператорами Бурятии, ГАУ РБ «ТИЦ «Байкал».
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В Бурятии пройдёт «Фестиваль черёмухи на Чикое»
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