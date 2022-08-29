29 августа

28 августа

Популярное

Иркутск примет Сибирский форум традиционных конфессий

Иркутск примет Сибирский форум традиционных конфессий
Общество,  Фото:pixabay.com
В нём примут участие представители бурятского шаманизма

В Иркутске с 14 по 16 сентября состоится I-й Сибирский межконфессиональный форум «Сибирь – территория диалога», который соберёт вместе представителей традиционных конфессий для обмена опытом, обсуждения общих проблем и выработки совместных вариантов их решения. Мероприятие проведут в рамках празднования 85-летия со дня основания Иркутской области и 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией.

В официальном письме говорится, что целью форума является «консолидация общества, активизация взаимодействия религиозных структур с органами власти и общественностью, обсуждение стратегии развития гражданского общества и взаимодействия традиционных конфессий России, в частности, православия, ислама, буддизма и иудаизма в Сибирском макрорегионе».

На форуме соберутся лидеры традиционных конфессий из ключевых регионов Сибири и сопредельных регионов, а также почётные гости из Москвы и других регионов России «с целью обмена лучшими практиками межрелигиозного взаимодействия и реализации совместных межконфессиональных социально-значимых проектов и инициатив».

Как сообщает пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья, в работе форума примут участие и представители традиционного бурятского шаманизма Прибайкалья: председатель централизованной религиозной организации «Совет шаманских общин Иркутской области» Александр Амагзаев и председатель местной религиозной организации «Байкал» (г. Иркутск) Виталий Балтаев.
Иркутск Иркутская область СФО форум религия шаманизм

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ возвращается фестиваль фермерских продуктов
В Улан-Удэ возвращается фестиваль фермерских продуктов
Общество, 29.08.2022
Фермеры со всей Бурятии представят горожанам разнообразную продукцию
В посёлке Бурятии открыли новый православный храм
В посёлке Бурятии открыли новый православный храм
Общество, 29.08.2022
Он появился в Еравнинском районе
Иркутск примет Сибирский форум традиционных конфессий
Иркутск примет Сибирский форум традиционных конфессий
Общество, 29.08.2022
В нём примут участие представители бурятского шаманизма
По Улан-Удэ проехал «Поэтический трамвай»
По Улан-Удэ проехал «Поэтический трамвай»
Общество, 29.08.2022
Жители столицы Бурятии приняли участие в акции «Книговорот»
В Бурятии прошёл турнир по баскетболу 3х3
В Бурятии прошёл турнир по баскетболу 3х3
Общество, 29.08.2022
Соревнования проводились среди любителей и профессионалов
В Бурятии заработал информационный сайт для инвалидов
В Бурятии заработал информационный сайт для инвалидов
Общество, 29.08.2022
На нём будет размещена нужная информация для людей с ограниченными физическими возможностями
Ориентировщики Бурятии успешно выступили в Забайкалье
Ориентировщики Бурятии успешно выступили в Забайкалье
Общество, 29.08.2022
От республики участвовали спортсмены Улан-Удэ, Селенгинского и Тарбагатайского районов
Жительница Бурятии отсудила у водителя, покалечившего её, полмиллиона
Жительница Бурятии отсудила у водителя, покалечившего её, полмиллиона
Общество, 29.08.2022
Произошедшее разрушило планы на будущее, которые строила девушка
Учитель из Бурятии стал победителем международного «Праздника Топора»
Учитель из Бурятии стал победителем международного «Праздника Топора»
Общество, 29.08.2022
Представитель Хоринского района успешно выступил на фестивале народных ремёсел
В Улан-Удэ площадь Советов вновь превратится в гигантскую ярмарку
В Улан-Удэ площадь Советов вновь превратится в гигантскую ярмарку
Общество, 29.08.2022
На фестивале будет представлена фермерская продукция, концертная программа, розыгрыш призов, мастер-классы и конкурс брендов
В Бурятии наградили работников образования
В Бурятии наградили работников образования
Общество, 29.08.2022
Церемония прошла в рамках Байкальского образовательного форума
В Улан-Удэ открылся 19-й детсад за три года
В Улан-Удэ открылся 19-й детсад за три года
Общество, 29.08.2022
Новый детсад рассчитан на 14 групп
Ефрейтор из Забайкалья победила в международном конкурсе
Ефрейтор из Забайкалья победила в международном конкурсе
Общество, 29.08.2022
Военнослужащая выиграла личное первенство «Воина мира»
Жительница Иркутска стала 200000-м пассажиром «Авроры»
Жительница Иркутска стала 200000-м пассажиром «Авроры»
Общество, 29.08.2022
Ей подарили сертификат на бесплатный пролёт по любому маршруту

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^