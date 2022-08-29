В нём примут участие представители бурятского шаманизма
В Иркутске с 14 по 16 сентября состоится I-й Сибирский межконфессиональный форум «Сибирь – территория диалога», который соберёт вместе представителей традиционных конфессий для обмена опытом, обсуждения общих проблем и выработки совместных вариантов их решения. Мероприятие проведут в рамках празднования 85-летия со дня основания Иркутской области и 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией.
В официальном письме говорится, что целью форума является «консолидация общества, активизация взаимодействия религиозных структур с органами власти и общественностью, обсуждение стратегии развития гражданского общества и взаимодействия традиционных конфессий России, в частности, православия, ислама, буддизма и иудаизма в Сибирском макрорегионе».
На форуме соберутся лидеры традиционных конфессий из ключевых регионов Сибири и сопредельных регионов, а также почётные гости из Москвы и других регионов России «с целью обмена лучшими практиками межрелигиозного взаимодействия и реализации совместных межконфессиональных социально-значимых проектов и инициатив».
Как сообщает пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья, в работе форума примут участие и представители традиционного бурятского шаманизма Прибайкалья: председатель централизованной религиозной организации «Совет шаманских общин Иркутской области» Александр Амагзаев и председатель местной религиозной организации «Байкал» (г. Иркутск) Виталий Балтаев.
Иркутск примет Сибирский форум традиционных конфессий
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