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В двух городах в Бурятии насчитали более сотни бродячих собак

В двух городах в Бурятии насчитали более сотни бродячих собак
Общество,  Фото:управление ветеринарии
В Кяхте и Гусиноозёрске людей чаще всего кусают безнадзорные животные

В Бурятии держат на контроле численность безнадзорных собак. Согласно отчётам, в Кяхтинском и Селенгинском районах эта работа выполняется недостаточно эффективно. По этой причине 5 мая инспекторы государственной ветеринарной службы посетили с рабочим визитом города Гусиноозёрск и Кяхта.

- Инспекторы провели мониторинг численности животных без владельцев и оценили ситуацию в районах. Был проведён визуальный подсчёт численности, по результатам которого в городе Кяхта было насчитано 65 безнадзорных собак, в том числе с бирками – 4. В Гусиноозёрске – около 40, с бирками – 28, - сообщили в пресс-службе республиканского управления ветеринарии.


С владельцами, чьи животные были обнаружены рядом с домом без привязи, провели профилактические беседы о недопущении самовыгула. Также проверили свидетельства о регистрации собак.

За первый квартал 2022 года с укусами животных в Кяхтинском районе обратилось 14 человек. В 13 случаях владельцы собак не установлены. Составлено семь административных протоколов по статье «Нарушение правил выгула».

В Селенгинском районе 15 случаев укусов собак, в 11 случаях владельцы не установлены. Составлено четыре административных протокола.

- Таким образом, в большинстве укусы совершаются безнадзорными собаками. Главам муниципальных районов республики необходимо усилить работу, направленную на отлов животных без владельцев, и по выявлению и пресечению нарушений в отношении владельцев, допускающих самовыгул собак, - отметили специалисты. 
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