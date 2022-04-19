В Бурятии студентам рассказали о вреде наркотиков

Антинаркотическое мероприятие провели сотрудники уголовно-исполнительной инспекции



Со студентами 1-го и 2-го курса Байкальского колледжа туризма и сервиса села Тарбагатай провели воспитательную беседу на тему «Профилактика распространения наркомании среди несовершеннолетних лиц и молодёжи». Им также показали видеоматериал на заданную тематику, сообщили в пресс-службе республиканского УФСИН.



Этим мероприятием хотели привлечь внимание к проблеме употребления и распространения наркотических средств несовершеннолетними, собрать оперативную информацию, оказать квалифицированную помощь и консультации по вопросам



Мероприятие проводилось в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Дети России - 2022» специалистом по работе с молодёжью Тарбагатайского района совместно с сотрудниками филиала по Тарбагатайскому району УИИ УФСИН России по Бурятии.

