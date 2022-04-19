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В Бурятии студентам рассказали о вреде наркотиков

В Бурятии студентам рассказали о вреде наркотиков
Общество,  Фото:pixabay.com.
Антинаркотическое мероприятие провели сотрудники уголовно-исполнительной инспекции

Со студентами 1-го и 2-го курса Байкальского колледжа туризма и сервиса села Тарбагатай провели воспитательную беседу на тему «Профилактика распространения наркомании среди несовершеннолетних лиц и молодёжи». Им также показали видеоматериал на заданную тематику, сообщили в пресс-службе республиканского УФСИН.

Этим мероприятием хотели привлечь внимание к проблеме употребления и распространения наркотических средств несовершеннолетними, собрать оперативную информацию, оказать квалифицированную помощь и консультации по вопросам

Мероприятие проводилось в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Дети России - 2022» специалистом по работе с молодёжью Тарбагатайского района совместно с сотрудниками филиала по Тарбагатайскому району УИИ УФСИН России по Бурятии.
УФСИН

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