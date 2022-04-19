Антинаркотическое мероприятие провели сотрудники уголовно-исполнительной инспекции
Со студентами 1-го и 2-го курса Байкальского колледжа туризма и сервиса села Тарбагатай провели воспитательную беседу на тему «Профилактика распространения наркомании среди несовершеннолетних лиц и молодёжи». Им также показали видеоматериал на заданную тематику, сообщили в пресс-службе республиканского УФСИН.
Этим мероприятием хотели привлечь внимание к проблеме употребления и распространения наркотических средств несовершеннолетними, собрать оперативную информацию, оказать квалифицированную помощь и консультации по вопросам
Мероприятие проводилось в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Дети России - 2022» специалистом по работе с молодёжью Тарбагатайского района совместно с сотрудниками филиала по Тарбагатайскому району УИИ УФСИН России по Бурятии.
В Бурятии студентам рассказали о вреде наркотиков
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Дети учились реанимировать и пеленать новорождённых
Антинаркотическое мероприятие провели сотрудники уголовно-исполнительной инспекции
Одними из лучших оказались БГУ, ВСГУТУ, БГСХА и ВСГИК
Садоводы Бурятии смогут основательно подготовиться к дачному сезону
В регион поступило 800 доз вакцины «Спутник М»
О нововведении объявил министр просвещения Кравцов
На это из областного бюджета выделен 181 миллион рублей
В республике стартовала операция «Бомж»
Всего в этом году в Бурятии планируется выкупить 161 жильё
Спасённый лебедь перезимовал на страусиной ферме
Школьные стадионы доступны для жителей в свободное от уроков время
Замечания высказал Госстройжилнадзор
В столице Бурятии собрали 56 тонн покрышек
Об этом заявил глава Минпросвещения
Директора подписали соглашение