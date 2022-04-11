В Бурятии предупредили о новых правилах для установления и подтверждения инвалидности

Новшества начнут действовать с 1 июля



Правительство страны утвердило новый порядок назначения инвалидности. Он придёт на смену действующему до 1 июля упрощённому порядку, который был временно введён из-за коронавируса, чтобы минимизировать контакты и уменьшить риск заражения. Об этом сообщается на официальном сайте кабмина.



Согласно постановлению, обновлённый порядок будет вводиться в три этапа и объединит действующие и новые положения.



Так, с 1 июля 2022 года граждане смогут самостоятельно выбирать формат прохождения медико-социальной экспертизы (МСЭ) – очный, при личном присутствии, или заочный, когда все необходимые документы поступают из медицинских организаций в бюро медико-социальной экспертизы с помощью системы электронного межведомственного взаимодействия. В минсоцзащите Бурятии отмечают, что по действующему временному порядку возможен только заочный формат прохождения экспертизы, а до его введения действовал очный формат.



Кроме того, новое постановление устанавливает перечень случаев, когда личное присутствие человека будет обязательным. Это случаи несоответствия между данными медицинских исследований и заключениями врачей, направивших человека на медико-социальную экспертизу, необходимость обследования с помощью специального диагностического оборудования, а также если пациент проживает в интернате и требуется корректировка индивидуальной программы реабилитации.



С 1 июня 2023 года пройти медико-социальную экспертизу можно будет и в дистанционном формате – с помощью интернета. Воспользоваться таким форматом Удалённо МСЭ пройти смогут россияне, не согласные с решением бюро медико-социальной экспертизы, намеренные его обжаловать в вышестоящих учреждениях и пройти экспертизу повторно. Для этого ему на месте предоставят техническую возможность общения с федеральными специалистами для прохождения повторной экспертизы.



С 1 января 2024 года заочная экспертиза будет проводиться без доступа сотрудников экспертизы к персональным данным гражданина - по обезличенным документам. Направления на проведение экспертизы будут распределяться с помощью информационной системы между бюро всех регионов, независимо от места жительства самого гражданина. По итогам экспертизы, после вынесения решения, персональные данные гражданина будут отражены в финальном документе – справке об инвалидности с указанием группы и индивидуальной программе реабилитации инвалида.



Само решение гражданин будет получать в личном кабинете на портале госуслуг или почтовым отправлением. При этом, если инвалид окажется не согласен с решением, он может его обжаловать в бюро медико-социальной экспертизы по месту жительства, где и будет проводиться очная экспертиза. Это позволит сделать процедуру проведения экспертизы максимально независимой.



По информации минсоцзащиты Бурятии, по состоянию на 1 апреля 2022 года в республике проживает 76 269 людей с инвалидностью, из них в Улан-Удэ - 33 701 человек.



