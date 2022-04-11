В Бурятии предупредили о новых правилах для установления и подтверждения инвалидности

Новшества начнут действовать с 1 июля
Правительство страны утвердило новый порядок назначения инвалидности. Он придёт на смену действующему до 1 июля упрощённому порядку, который был временно введён из-за коронавируса, чтобы минимизировать контакты и уменьшить риск заражения. Об этом сообщается на официальном сайте кабмина.
Согласно постановлению, обновлённый порядок будет вводиться в три этапа и объединит действующие и новые положения.
Так, с 1 июля 2022 года граждане смогут самостоятельно выбирать формат прохождения медико-социальной экспертизы (МСЭ) – очный, при личном присутствии, или заочный, когда все необходимые документы поступают из медицинских организаций в бюро медико-социальной экспертизы с помощью системы электронного межведомственного взаимодействия. В минсоцзащите Бурятии отмечают, что по действующему временному порядку возможен только заочный формат прохождения экспертизы, а до его введения действовал очный формат.
Кроме того, новое постановление устанавливает перечень случаев, когда личное присутствие человека будет обязательным. Это случаи несоответствия между данными медицинских исследований и заключениями врачей, направивших человека на медико-социальную экспертизу, необходимость обследования с помощью специального диагностического оборудования, а также если пациент проживает в интернате и требуется корректировка индивидуальной программы реабилитации.
С 1 июня 2023 года пройти медико-социальную экспертизу можно будет и в дистанционном формате – с помощью интернета. Воспользоваться таким форматом Удалённо МСЭ пройти смогут россияне, не согласные с решением бюро медико-социальной экспертизы, намеренные его обжаловать в вышестоящих учреждениях и пройти экспертизу повторно. Для этого ему на месте предоставят техническую возможность общения с федеральными специалистами для прохождения повторной экспертизы.
С 1 января 2024 года заочная экспертиза будет проводиться без доступа сотрудников экспертизы к персональным данным гражданина - по обезличенным документам. Направления на проведение экспертизы будут распределяться с помощью информационной системы между бюро всех регионов, независимо от места жительства самого гражданина. По итогам экспертизы, после вынесения решения, персональные данные гражданина будут отражены в финальном документе – справке об инвалидности с указанием группы и индивидуальной программе реабилитации инвалида.
Само решение гражданин будет получать в личном кабинете на портале госуслуг или почтовым отправлением. При этом, если инвалид окажется не согласен с решением, он может его обжаловать в бюро медико-социальной экспертизы по месту жительства, где и будет проводиться очная экспертиза. Это позволит сделать процедуру проведения экспертизы максимально независимой.
По информации минсоцзащиты Бурятии, по состоянию на 1 апреля 2022 года в республике проживает 76 269 людей с инвалидностью, из них в Улан-Удэ - 33 701 человек.
В Бурятии предупредили о новых правилах для установления и подтверждения инвалидности
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Новшества начнут действовать с 1 июля
Ожидаются снег и ветер
Летать в дальневосточные города через Улан-Удэ становится выгоднее, чем через Иркутск
Осуждённые смогли обняться с приехавшими родственниками
В названии «Старт» заложена интересная аббревиатура
В Тункинскую долину прилетели сразу семь краснокнижных птиц
Дети познакомились с профессией пожарного
В Хоринском и Баунтовском районе состоялся профессиональный конкурс
О введении особого противопожарного режима сообщил глава Бурятии
В общественном транспорте возник технический сбой
Еши Намжил лама дал советы для улучшения благосостояния
Для демонтажа потребовалось два дня
14-летний ребёнок был сильно истощён и так обессилен, что не мог двигаться
Лесники призывают очистить свои участки от мусора
Число умерших за пандемию приближается к 3000