В Улан-Удэ осуждённые написали детские книги

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Все книги будут переданы в дома-интернаты



В преддверии Международного дня детской книги в женской исправительной колонии №7 в Улан-Удэ провели творческий конкурс для осуждённых. Участницы конкурса представили на суд жюри детские книги собственного сочинения.



Женщины не только написали сказки и стихи, нарисовали к ним иллюстрации, но и оригинально оформили каждую книжку.



Все книги будут переданы в дома-интернаты для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сообщили в УФСИН по Бурятии.



Одна из конкурсанток отметила, что они старались сделать очень красивые и добрые книжки, читать которые ребятишкам будет не только интересно, а еще и познавательно.

