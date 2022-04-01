Все книги будут переданы в дома-интернаты
В преддверии Международного дня детской книги в женской исправительной колонии №7 в Улан-Удэ провели творческий конкурс для осуждённых. Участницы конкурса представили на суд жюри детские книги собственного сочинения.
Женщины не только написали сказки и стихи, нарисовали к ним иллюстрации, но и оригинально оформили каждую книжку.
Все книги будут переданы в дома-интернаты для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сообщили в УФСИН по Бурятии.
Одна из конкурсанток отметила, что они старались сделать очень красивые и добрые книжки, читать которые ребятишкам будет не только интересно, а еще и познавательно.
В Улан-Удэ осуждённые написали детские книги
Общество, Фото:
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