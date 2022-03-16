Сотрудники нацпарка Бурятии рассказали о хранителях Тунки в Москве





Руководитель Тункинского национального парка Баир Байминов выступил на мероприятии с презентацией «Хранители Тунки», где представил видео о традициях и обычаях бурятского народа, а сотрудники отдела экологического просвещения нацпарка подготовили для посетителей мастер-классы по народной игре «Шагай наадан» и разбиванию хребтовой кости.



Здесь же прошли рабочие встречи с коллегами из национальных парков и заповедников. Всего в фестивале приняли участие сотрудники из 15 особо охраняемых природных территорий со всех уголков страны.



Экспозиция Общероссийского фестиваля природы «Первозданная Россия» будет действовать в течение месяца в западном крыле Новой Третьяковки на Крымском валу.



Мероприятие проходит при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания РФ, минприроды и минкульта России, Ростуризма под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, при поддержке информационного центра ООН в Москве. Генеральным спонсором фестиваля выступает компания «Газпром».



В Москве завершился IX Общероссийский фестиваль природы «Первозданная Россия». Фестиваль «Первозданная Россия» - один из самых масштабных проектов о дикой природе страны.