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Сотрудники нацпарка Бурятии рассказали о хранителях Тунки в Москве

Сотрудники нацпарка Бурятии рассказали о хранителях Тунки в Москве
Общество,  Фото:пресс-служба фестиваля «Первозданная Россия»
Национальный парк «Тункинский» принял участие в Общероссийском фестивале природы «Первозданная Россия»

В Москве завершился IX Общероссийский фестиваль природы «Первозданная Россия». Фестиваль «Первозданная Россия» - один из самых масштабных проектов о дикой природе страны. 

Руководитель Тункинского национального парка Баир Байминов выступил на мероприятии с презентацией «Хранители Тунки», где представил видео о традициях и обычаях бурятского народа, а сотрудники отдела экологического просвещения нацпарка подготовили для посетителей мастер-классы по народной игре «Шагай наадан» и разбиванию хребтовой кости.

Здесь же прошли рабочие встречи с коллегами из национальных парков и заповедников. Всего в фестивале приняли участие сотрудники из 15 особо охраняемых природных территорий со всех уголков страны.

Экспозиция Общероссийского фестиваля природы «Первозданная Россия» будет действовать в течение месяца в западном крыле Новой Третьяковки на Крымском валу.

Мероприятие проходит при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания РФ, минприроды и минкульта России, Ростуризма под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, при поддержке информационного центра ООН в Москве. Генеральным спонсором фестиваля выступает компания «Газпром».
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