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Житель Иркутской области перечислил мошенникам миллион

Житель Иркутской области перечислил мошенникам миллион
Общество,  Фото:pixabay.com
Мужчина думал, что зарабатывает в Интернете

Накануне в дежурную часть обратился 47-летний житель Тулуна с заявлением о том, что неизвестные похитили у него свыше миллиона рублей.

Оказалось, что мужчина, найдя в интернете ссылку о дополнительном заработке на криптовалютной бирже, решил поучаствовать в торгах. После заполнения анкеты и регистрации мужчине поступил звонок от «наставника». Под его руководством мужчина в течение нескольких месяцев переводил на указанные счета средства. При этом после нескольких первых переводов потерпевший получал на свой счёт «прибыль», которая была меньше отправленных им средств.

Через некоторое время «заработок» прекратил поступать, а «консультант» начал рассказывать о трудностях, возникающих со счётом, и сообщал о необходимости внести очередную крупную сумму для оплаты различных штрафов, налогов и иных издержек.

Отчаявшись получить средства и осознав, что имеет дело с аферистами, мужчина отправился в полицию.

По факту хищения правоохранителями проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Также 24 февраля с похожим заявлением в полицию обратилась жительница Киренска, при похожих обстоятельствах потерявшая миллион рублей.

- Полицейские напоминают, что обман под видом инвестиций – один из наиболее распространённых видов мошенничества в этом году. При этом аферисты, не имеющие никакого отношения к торговле ценными бумагами, зачастую используют наименование крупной энергетической компании, рекламу в сети Интернет и публикуют ложные отзывы, - отметили в ГУ МВД по Иркутской области. 
мошенничество

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