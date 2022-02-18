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Образцовый ансамбль народного танца в Улан-Удэ готовит премьеру

Образцовый ансамбль народного танца в Улан-Удэ готовит премьеру
Общество,  Фото:pixabay.com
Юные участницы ансамбля «Булжамуур» исполнят танец для защитников Отечества

Новый хореографический номер ансамбля народного танца «Булжамуур» под названием «Первый снег» впервые будет исполнен 22 февраля на концерте, посвящённом Дню защитника Отечества (0+).

- Также ансамбль готовит этот танцевальный номер для участия в Международном конкурсе хореографического искусства «Мосты над Невой», который пройдет в апреле этого года в Санкт-Петербурге, - сообщает пресс-служба Республиканского центра народного творчества.

Автором композиции является Бадамгарав Наранбаатар, автором постановки стала руководитель коллектива Людмила Овчинникова. Оригинальный эскиз костюмов создала художник Наталья Никитина.

Коллективу Республиканского центра народного творчества 35 лет. За эти годы ансамбль «Булжамуур» стал одним из ведущих детских творческих коллективов Бурятии.

- Сегодня его можно представлять как сложившуюся школу танца для одаренных детей, где ученики системно изучают особенности классической и народной хореографии, овладевают знаниями в традиционной культуре (этнография, музыкальное и словесное народное творчество, национальный костюм, обрядовая и игровая культуры, мн.др.), знакомятся с культурой других народов. Педагоги коллектива придают огромное значение духовно-нравственному, эстетическому и патриотическому воспитанию юных артистов. Возраст участников ансамбля от 5 до 14 лет, количественный состав 123 участника, - сообщает байкалфолк.рф.
ансамбль

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