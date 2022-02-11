Связь сёстры потеряли, когда разошлись их родители
С просьбой найти младшую сестру к уполномоченному по правам ребёнка в Бурятии Наталье Ганькиной обратилась жительница Московской области.
После развода родителей уроженка Бурятии переехала с матерью жить в Московскую область. На родине остались отец и младшая сестра - дочь отца от другого брака. Родные поддерживали связь, но шесть лет назад отец девушки перестал отвечать на звонки. С тех пор она пыталась разузнать о близких через друзей, знакомых, но всё было безуспешно.
В 2021 году девушка приехала в Бурятию и узнала, что её отец умер, а сестрёнку забрали в приёмную семью. Москвичка обратилась с просьбой помочь найти её родную кровь. «Я не собираюсь вырывать девочку из семьи и портить ей жизнь…» - указала она в своём обращении, пояснив, что очень благодарна семье, которая воспитывает девочку. Но старшая сестра хочет всего лишь поддерживать связь с младшей, показать, что она не одна в этом мире, «Я бы очень хотела с ней поддерживать связь, помогать ей. Приму любое решение приёмной семьи», - поделилась девушка.
- При содействии специалистов министерства социальной защиты населения Бурятии и районных органов опеки и попечительства нам удалось установить место нахождения сестры. После установления родства сестёр и с учётом интересов подопечной девочки, её старшей сестре переданы контакты, и родные нашли друг друга, - написала Наталья Ганькина.
Жителям и уроженцам Бурятии, оказавшимся в похожих ситуациях, стоит обращаться к уполномоченному по правам ребёнка, в орган опеки и попечительства района или в министерство социальной защиты населения республики для поиска.
- Если такое общение отвечает интересам ребёнка, не охраняется тайной усыновления, вы сможете восстановить утраченное общение, - заключила детский омбудсмен.
Жительница Подмосковья нашла потерянную сестру в Бурятии после разлуки
Общество, Фото:
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