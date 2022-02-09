В настоящее время уточняется перечень муниципалитетов, которые станут партнёрами проекта
В рамках празднования 85-летнего юбилея Иркутской области на территории региона будет реализован арт-проект «Музей под открытым небом». Об этом рассказали в министерстве по молодёжной политике Иркутской области.
- «Музей под открытым небом» – это проект по росписи объектов, в том числе фасадов жилых домов, масштабными арт-изображениями (муралами) в ряде муниципальных образований Иркутской области. Цели проекта – привлечение внимания жителей к праздничной дате, реализация творческого потенциала молодёжи и улучшение эстетического вида зданий в муниципальных образованиях, - сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства региона.
Уже состоялась первая рабочая встреча по реализации проекта представителей министерства по молодёжной политике Иркутской области, фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области и партнёров события.
- Сейчас нам необходимо определить перечень муниципалитетов, которые станут партнёрами проекта, а также рассмотреть варианты фасадов, которые можно будет расписать в рамках арт-проекта. Планируем выбирать объекты, находящиеся в непосредственной близости к общественным пространствам, выходят на открытую местность и доступны для широкого обзора. Роспись всех объектов будет осуществляться при обязательном согласовании с собственниками и профессиональным сообществом, – рассказала министр по молодёжной политике Иркутской области Маргарита Цыганова.
В Иркутской области реализуют арт-проект «Музей под открытым небом»
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