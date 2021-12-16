В улан-удэнской колонии осуждённых не обеспечили спецодеждой

Прокурорская проверка выявила нарушения



Прокуратура проверила исправительную колони № 8 в Улан-Удэ.



Как выяснилось, что администрация учреждения допускала ненадлежащее реагирование на нарушения осуждёнными режимных требований. Выявлены факты бесконтрольного перемещения лиц, отбывающих наказание, за пределы участков отрядов, несоблюдения формы одежды.



В нарушение трудового закона пятеро работающих осуждённых не были обеспечены спецодеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты. С двумя осуждёнными не провели вводный инструктаж по охране труда.



Вопреки закону о пожарной безопасности на ряде объектов учреждения средства и системы противопожарной защиты находились в неисправном состоянии.



В ходе проверки нарушения частично устранены.



Первый заместитель прокурора республики внёс представление начальнику управления федеральной службы исполнения наказаний России по Бурятии, которое находится на рассмотрении, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

