Телеканал «Культура» снял фильм о дарханах Бурятии

Общество, Фото: скриншот телепрограммы

В научно-познавательном цикле телепередач «Пряничный домик» вышла серия о бурятских мастерах



Телевизионный проект «Пряничный домик» телеканала «Россия – Культура» опубликовал фильм «Дарханы Бурятии» (0+). Трансляция передачи прошла вчера, 7 октября.



26-минутная лента рассказывает о кузнечном ремесле республики, о народной живописи «буряад зураг», пришедшей из буддийских монастырей, а также о плетении гобеленов из конского волоса. В программе приняла участие семья известного бурятского скульптора Даши Намдакова.



Посмотреть программу можно на YouTube-канале телеканала «Культура». Об этом сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.