В научно-познавательном цикле телепередач «Пряничный домик» вышла серия о бурятских мастерах
Телевизионный проект «Пряничный домик» телеканала «Россия – Культура» опубликовал фильм «Дарханы Бурятии» (0+). Трансляция передачи прошла вчера, 7 октября.
26-минутная лента рассказывает о кузнечном ремесле республики, о народной живописи «буряад зураг», пришедшей из буддийских монастырей, а также о плетении гобеленов из конского волоса. В программе приняла участие семья известного бурятского скульптора Даши Намдакова.
Посмотреть программу можно на YouTube-канале телеканала «Культура». Об этом сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.
Телеканал «Культура» снял фильм о дарханах Бурятии
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