После концерта состоится запуск фейерверка
Диана Арбенина и группа «Ночные снайперы» выступят в Ангарске в честь 70-летия города. Вечерняя программа (12+) состоится на набережной 29 мая в 21:45. После концерта в 23:00 будет запущен фейерверк (0+) с острова Большой.
Напомним, праздничные мероприятия, посвящённые юбилею Ангарска, пройдут в течение двух дней – 29 и 30 мая. Ожидается насыщенная событиями программа. Жителей ждёт полумарафон, фестиваль кузнечного искусства, молодёжный проект, фестиваль общественных объединений, фестиваль танцевальных коллективов, концерты, акции и прочие мероприятия.
- Пока принимаем решение проводить мероприятия в полном масштабе. Естественно, будем ставить в известность областное руководство. Пока запретительных мер нет. По срокам до юбилея остаётся менее двух недель, поэтому будем опираться на то, что запланировали», – пояснил мэр города мэр Сергей Петров.
В связи с праздничными мероприятиями будет перекрыто движение транспорта на прилегающих улицах, сообщает пресс-служба администрации Ангарска.
Диана Арбенина поздравит Ангарск с Днём города
Общество, Фото:
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