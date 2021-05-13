В Иркутской области отпразднуют чувашский праздник

Акатуй посвящён завершению посевных работ



В посёлке Успенский-3-й Зиминского района Иркутской области 5 июня состоится областной чувашский праздник Акатуй. Акатуй – «свадьба плуга и земли» – традиционный весенний праздник чувашей, посвящённый земледелию, включающие обрядовые и торжественные ритуалы по случаю завершения посевных работ.



Праздник проводится с целью сохранения традиционной, самобытной культуры, народного промысла чувашского народа, а также развития и укрепления межрегиональных и межнациональных культурных связей в регионе.



В программе Акатуя запланировано проведение творческих мероприятий. Среди них национальное подворье «Ярмарка Акатуя», которое включает выставки кулинарного искусства, а также «Сельские поселения: история и традиции – чувашское подворья» об истории и культуре чувашей.



Состоятся традиционные конкурсы: «Лучший творческий коллектив», «Лучший традиционный чувашский национальный костюм, авторская коллекция национальных костюмов», «Лучший сувенир Акатуя - 2021», «Лучший пивовар Акатуя – 2021», на котором будет оцениваться изысканность напитка (вкусовые качества) и соблюдение традиций изготовления напитка.



Участников и гостей праздника также ждёт развлекательная программа, состоящая из площадок «Сӑмах ӑсти» (Искусник слова) – чтение стихов чувашских и местных поэтов и «Умники и умницы» - обучение чувашскому языку, викторина на знание истории, культуры чувашского народа. Об этом сообщает пресс-служба управления губернатора и правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям.



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