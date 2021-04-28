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Часть Улан-Удэ лишилась горячей воды и отопления

Часть Улан-Удэ лишилась горячей воды и отопления
Общество,  Фото:pixabay.com
Горячая вода исчезла после плановых испытаний

Часть жителей Октябрьского района Улан-Удэ осталась без горячей воды. Накануне, 27 апреля ТГК-14 проводила плановые испытания на максимальную температуру теплоносителя. Работы были запланированы на весь день. Под отключение попали не только многоквартирные дома, а также лечебные учреждения, школы и детские сады.

Однако сегодня, 28 апреля, многие жители 47-го квартала по-прежнему без горячего водоснабжения, а кто-то и без отопления.

«В 47 квартале нет отопления со вчерашнего дня», «42 квартал батареи + горячая вода просто КИПЯТОК!», «40 квартал, батареи огонь, горячей воды нет!!!», «В 47 квартале всю ночь отопления не было», - пишут в комментариях подписчики паблика ves_ulan_ude_.

- ТГК -14 заблаговременно оповестила администрацию и все управляющие компании и ТСЖ официальной телефонограммой, в которой подробно описано что и где будет отключено. Управляющие компании в свою очередь доводили данную информацию до жителей. Сейчас специалисты Улан-Удэнского энергетического комплекса уточняют в управляющих компаниях - все ли дома они подключили. В случае отсутствия параметров управляющей компании и ТСЖ необходимо сообщить параметры в ЦДС УУЭК, - прокомментировали в ТГК-14.

Также здесь отметили, что со стороны Улан-Удэнского энергетического комплекса в 47 квартале всё подключено, если есть проблемы — значит нужно смотреть в домах. В случае отсутствия воды, горожанам необходимо обратиться в свою управляющую компанию. Также можно обратиться в диспетчерскую ТГК-14.

- ПАО «ТГК-14» просит улан-удэнцев обо всех обнаруженных повреждениях на теплосетях просьба сообщать в диспетчерскую службу компании по телефонам: 46-69-35, 46-69-37 или в районы эксплуатации по следующим телефонам: Железнодорожный район - 45-31-77, Октябрьский - 33-65-22 и Советский - 21-59-52, - прокомментировали в компании.

Кроме того, специалисты объяснили, почему в некоторых домах есть горячая вода и нет отопления, а также наоборот. Есть открытая и закрытая системы водоснабжения. Открытая система – это когда вода идёт напрямую от котельной; и закрытая - это когда вода от котельной заходит в центральный тепловой пункт и там через теплообменники подогревают трубы с водой, которая уже идёт в дома. Потребители горячей воды, подключенные по закрытой системе, на период испытания остаются с горячим водоснабжение, в данном случае обжог горячей водой из крана исключён.

Также плановые испытания на максимальную температуру теплоносителя запланированы на 5 мая в Железнодорожном и Октябрьском районах на ТЭЦ-1 и котельной Юго-Западная. Работы будут проводиться весь день – с 8:00 до 24:00.
отключение воды
 
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