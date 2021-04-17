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Коронавирус диагностирован у 38 жителей Бурятии за сутки

Коронавирус диагностирован у 38 жителей Бурятии за сутки
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Коронавирус в республике движется к отметке в 37 тысяч

По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии на утро 17 апреля общее число случаев заражения COVID-19 с начала пандемии достигло 36 791. Из них 54% (19 580) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.

За последние сутки коронавирус выявили у 38 жителей Бурятии. Из них 25 человек пришли к врачам с признаками ОРВИ и пневмонии, у остальных анализы взяли как у контактных лиц и при профилактических обследованиях (многие организации за свой счёт тестируют сотрудников).

Заболеваемость остаётся на прежнем, весьма невысоком уровне. В марте средний прирост упал до 45 новых случаев заражения ежедневно. Для сравнения, в октябре было более 200 новых больных каждый день. В последние дни и вовсе выявляют менее 40 больных: так, за минувшие сутки заболели 38 человек, за день до этого 37, до этого было +39, +41, +40.

За всё время выздоровели 35 332 человек, или 96%. Накануне вылечились 60 пациентов.

Ситуация со смертностью остаётся непростой. С середины октября летальные исходы стали ежедневными. Лишь в этом апреле было всего два дня, когда никто из больных ковидом не умирал. Общее число смертей в Бурятии достигло 817. Накануне скончались двое пациентов с коронавирусом.

В стационарах республики сейчас лежат 357 пациентов с коронавирусной инфекцией, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 214. В отделениях реанимации находится 58 пациентов (из них старше 65 лет – 35), на ИВЛ 28 пациентов (из них старше 65-ти – 17).

Занятость коечного фонда составляет 63%. Свободно 203 койки.

Амбулаторное лечение проходят 285 пациентов с COVID-19.

Круг контактных лиц составляет 575 человек.

Как сообщал «Байкал-Dailу», в республиканской клинической больнице увековечат память умершей от коронавируса медсестры Галины Атутовой.

Бурятия готовится к открытию летних лагерей, которые в прошлом году не работали из-за коронавируса.

Врач из Хакасии похвалила жителей Бурятии за ношение масок, поставив республику в пример другим регионам.

К июню в Бурятии планируют привить 40% населения.

Наполняемость библиотек в Бурятии увеличили до 75%
коронавирус профилактика
 
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