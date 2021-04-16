Врач из Хакасии похвалила жителей Бурятии за ношение масок

Врач из Абакана поставила всем в пример то, как в Бурятии соблюдают антиковидные требования
Медик из Хакасии Татьяна Майнагашева отметила хорошую профилактическую работу против коронавируса в Бурятии.
Татьяна Майнагашева посвятила три десятка лет здравоохранению. Пандемию коронавируса она встретила в родной инфекционной больнице в Абакане. Больше года она со своими коллегами оказывает медицинскую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией.
- Я много лет работаю в инфекционной больнице Абакана. Этот год стал для нас не просто трудным. Целый год вирус не сдавал позиций, эта самая долгая и самая тяжёлая смена потом будет вспоминаться со слезами. Нельзя сказать, что вирус ушёл, он всё ещё с нами. Но, думаю, мы все смогли дать ему достойный отпор. Я хочу сказать, что наша борьба еще продолжается. Мы, медики, очень благодарны всем, кто помогает нам в борьбе с коронавирусом. Каждый отдельный человек, который носит маску и бережет себя и других – это наш главный помощник. Ответственность людей – это важно в наше время. Хороший пример в Бурятии. Моя родная племянница живёт там и рассказывает, что не ходит без маски в торговых центрах, в маршрутке, автобусах – и это уже всеобщая привычка. И то, что там до сих пор каждый день проводят рейды по соблюдению масочного режима – это, конечно, показатель правильного отношения к безопасности своего населения. Хороший пример, который заслуживает внимания и уважения, - отметила Татьяна Майнагашева.
В Бурятии продолжают работу мобильные группы по контролю за соблюдением мер профилактики в организациях, на общественном транспорте. В минувшие сутки составлено 113 протоколов об административном правонарушении в отношении юридических лиц и граждан, которые не соблюдают требования по профилактике коронавирусной инфекции.
В каждом районе ведётся мониторинг заболеваемости, и с учётом текущей эпидобстановки на районных штабах принимаются решения об усилении или смягчении контрольных мероприятий.
В столице Бурятии по итогам вчерашних рейдов составлено 22 протокола на нарушителей масочного режима, режима дезинфекции помещений и других профилактических мер. Проверки проведены на 268 объектах Улан-Удэ. С 246 жителями города проведены профилактические беседы.
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