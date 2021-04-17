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В Улан-Удэ увековечат имя умершей от коронавируса медсестры

В Улан-Удэ увековечат имя умершей от коронавируса медсестры
Общество,  Фото:РКБ имени Семашко
Хирурги и медсёстры будут вспоминать коллегу, каждый раз заходя в операционную

В республиканской клинической больнице имени Семашко в Улан-Удэ увековечат память медсестры Галины Атутовой, скончавшейся от коронавируса. Её имя будет присвоено одной из операционных, рассказали представители больницы.



С инициативой увековечить память Галины Аркадьевны выступили сотрудники оперблока. Главный врач больницы Игорь Шпак обратился к совету молодых специалистов медицинских организаций Бурятии.

- Да, эта замечательная идея родилась при нашем личном разговоре с соратником Галины Аркадьевны, заведующим оперблоком Андреем Котельниковым. Очень рад, что инициатива нашла понимание у коллектива и администрации больницы. Мы конечно рады помочь, насколько это возможно. Хотелось бы, чтобы молодое поколение сестёр и хирургов, каждый раз, заходя в операционную вспоминали Галину Аркадьевну и понимали значимость этой профессии, - прокомментировал председатель совета специалистов медицинских организаций Бурятии Михаил Итыгилов.

В память Галине Атутовой на одной из операционных появится памятная доска.

Галина Атутова была старшей медицинской сестрой операционного блока республиканской клинической больницы. Она руководила оперблоком более 32 лет. Была опытнейшим специалистом, наставником многих молодых медсестёр. Коронавирус унёс её жизнь в ноябре 2020 года.

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