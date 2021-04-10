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Ещё 44 жителя Бурятии заболели COVID-19

Ещё 44 жителя Бурятии заболели COVID-19
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
За прошедшие сутки не зарегистрировано смертельных случаев

По информации управления Роспотребнадзора на утро 10 апреля в Бурятии зарегистрировано 36 509 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-19.

54% (19 407) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.

Суточный прирост составил 44 больных. Большинство из них (33 человека) обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.

Всего выздоровели от COVID-19 – 34 977 человек, в том числе за последние сутки – 75 человек.

В стационарах получают лечение 434 пациента с коронавирусной инфекцией, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 295. В отделениях реанимации находится 54 пациента (из них старше 65 лет – 30), на ИВЛ 23 пациента (из них старше 65 – 14), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 13.

Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 650 коек занято – 434, свободно – 216 коек. Занятость коечного фонда составляет 66,8%.

Амбулаторное лечение проходят 295 пациентов с COVID-19.

Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 803 человека. За прошедшие сутки летальных случаев не зарегистрировано.

Круг контактных лиц составляет 563 человек. 
коронавирус профилактика
 
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