Традиционно марафон состоится в Баргузинском заливе в селе Максимиха
В Бурятии с 15 по 17 апреля пройдёт «Байкальский лыжный марафон». Массовая гонка состоится на льду озера Байкал в Баргузинском районе, в Максимихе. В соревнованиях обещают принять участие известные бурятские лыжницы, члены сборной России Алиса Жамбалова и Диана Головань.
Откроют состязания гонки среди детей. 16 апреля юные спортсмены выйдут на дистанции от 1,5 до 5 километров. На следующий день стартуют взрослые. Мужчины побегут марафон 50 километров. Женщинам предстоит преодолеть 30 километров. Здесь же будут соревноваться и лыжники до 21 года на дистанциях длиной 10, 20 и 30 километров.
- Организаторами предусмотрен призовой фонд. На дистанции 30 и 50 километров в абсолютном зачёте спортсмены будут награждаться с первого по шестое место, - сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.
Возрастное ограничение 0+
В Бурятии пробегут «Байкальский лыжный марафон»
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Традиционно марафон состоится в Баргузинском заливе в селе Максимиха
Мероприятие пройдёт на площади Ленина
Ограничения продлятся по 25 апреля
Конкурс проводился дистанционно с 15 марта по 7 апреля
Мероприятие будет проходить в течение трёх недель
В случае победы она получит денежный сертификат в размере 15 тысяч евро
Итоги конкурса подведут 12 мая
Акция прошла в рамках недели здорового образа жизни
Полученные результаты в демонтированном доме в Ангарске не соответствуют результатам ранее выполненных исследований
С детьми, согласившимися на заселение, заключены договоры найма на пять лет
В столице Бурятии идут экологические акции по уборке мусора
Яна Жапова приняла участие в турнире «Nizami Ganjavi-880» в составе сборной России
Стартует строительство пилотного участка по маршруту Московского тракта
Они разместятся в улусе Жаргаланта, посёлке Бараты и селе Гусиное Озеро
В мероприятии участвовали митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф и епископ Северобайкальский и Сосново-Озёрский Николай