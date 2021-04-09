В Бурятии пробегут «Байкальский лыжный марафон»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Традиционно марафон состоится в Баргузинском заливе в селе Максимиха



В Бурятии с 15 по 17 апреля пройдёт «Байкальский лыжный марафон». Массовая гонка состоится на льду озера Байкал в Баргузинском районе, в Максимихе. В соревнованиях обещают принять участие известные бурятские лыжницы, члены сборной России Алиса Жамбалова и Диана Головань.



Откроют состязания гонки среди детей. 16 апреля юные спортсмены выйдут на дистанции от 1,5 до 5 километров. На следующий день стартуют взрослые. Мужчины побегут марафон 50 километров. Женщинам предстоит преодолеть 30 километров. Здесь же будут соревноваться и лыжники до 21 года на дистанциях длиной 10, 20 и 30 километров.



- Организаторами предусмотрен призовой фонд. На дистанции 30 и 50 километров в абсолютном зачёте спортсмены будут награждаться с первого по шестое место, - сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.



Возрастное ограничение 0+

