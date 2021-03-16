Детсаду выдано предписание
Во время плановой проверки в улан-удэнском детском саду № 29 «Искорка» госинспектором управления Россельхознадзора выявлено нарушение правил хранения продуктов переработки зерна.
В учреждении хранилось 53 кг крупы без документов, удостоверяющих качество и безопасность.
Нарушение послужило поводом для возбуждения административного дела по ст.7.18. КоАП РФ, выдано предписание, сообщили в пресс-службе управления.
В детсаду в Улан-Удэ хранили крупу без документов
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Детсаду выдано предписание
Участвуют три красавицы
Вынуждено убито и пало более 30 голов
Суточный прирост составил менее 80-и больных
Автомобиль оборудован всем необходимым
Презент подарил глава района
Было разыграно 43 комплекта наград
Рекордсмен погрузился на 80 метров под толщей байкальского льда
Молодые водители беспокоят сельчан круглые сутки
Велосипедист проедет по льду Байкала более 600 километров
Сельчане привыкли получать свой еженедельник по пятницам
По фенольному озеру проходит госэкспертиза
В мэрии Улан-Удэ констатировали, что горожане расслабились
Закончившийся чемпионат России по вольной борьбе в Бурятии ещё долго будут вспоминать. Безупречная организация, высокие гости, эмоциональные болельщики. Случился большой праздник спорта и теперь можно подвести некоторые итоги
Женщины пробежали на один километр меньше, чем мужчины