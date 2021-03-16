 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 марта

15 марта

Популярное

В детсаду в Улан-Удэ хранили крупу без документов

В детсаду в Улан-Удэ хранили крупу без документов
Общество,  Фото:управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии
Детсаду выдано предписание

Во время плановой проверки в улан-удэнском детском саду № 29 «Искорка» госинспектором управления Россельхознадзора выявлено нарушение правил хранения продуктов переработки зерна.

В учреждении хранилось 53 кг крупы без документов, удостоверяющих качество и безопасность.

Нарушение послужило поводом для возбуждения административного дела по ст.7.18. КоАП РФ, выдано предписание, сообщили в пресс-службе управления. 
Россельхознадзор
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутской области фермер не заботился о коровах
В Иркутской области фермер не заботился о коровах
Общество, 16.03.2021
Вынуждено убито и пало более 30 голов
Коронавирус в Забайкалье превысил отметку в 40 тысяч
Коронавирус в Забайкалье превысил отметку в 40 тысяч
Общество, 16.03.2021
Суточный прирост составил менее 80-и больных
В Бурятию поступила ещё одна лесопожарная автоцистерна
В Бурятию поступила ещё одна лесопожарная автоцистерна
Общество, 16.03.2021
Автомобиль оборудован всем необходимым 
Фридайвер побил рекорд Гиннеса по погружению на Байкале
Фридайвер побил рекорд Гиннеса по погружению на Байкале
Общество, 16.03.2021
Рекордсмен погрузился на 80 метров под толщей байкальского льда
В Бурятии сельчане жалуются на шумных автомобилистов
В Бурятии сельчане жалуются на шумных автомобилистов
Общество, 16.03.2021
Молодые водители беспокоят сельчан круглые сутки
Житель Твери намерен пересечь Байкал на велосипеде
Житель Твери намерен пересечь Байкал на велосипеде
Общество, 16.03.2021
Велосипедист проедет по льду Байкала более 600 километров
Из-за обучения водителей сельчане в Бурятии не дождались газеты
Из-за обучения водителей сельчане в Бурятии не дождались газеты
Общество, 16.03.2021
Сельчане привыкли получать свой еженедельник по пятницам
Ликвидацию фенольного озера в Улан-Удэ могут начать в этом году
Ликвидацию фенольного озера в Улан-Удэ могут начать в этом году
Общество, 16.03.2021
По фенольному озеру проходит госэкспертиза  
Улан-удэнцы перестали серьёзно относиться к коронавирусу
Улан-удэнцы перестали серьёзно относиться к коронавирусу
Общество, 16.03.2021
В мэрии Улан-Удэ констатировали, что горожане расслабились
Лучшее выступление борцов Бурятии в XXI веке
Лучшее выступление борцов Бурятии в XXI веке
Общество, 16.03.2021
Закончившийся чемпионат России по вольной борьбе в Бурятии ещё долго будут вспоминать. Безупречная организация, высокие гости, эмоциональные болельщики.  Случился большой праздник спорта и теперь можно подвести некоторые итоги
В Бурятии лесники соревновались на лыжне
В Бурятии лесники соревновались на лыжне
Общество, 16.03.2021
Женщины пробежали на один километр меньше, чем мужчины

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^