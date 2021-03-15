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В Иркутске проходил чемпионат России по конькобежному спорту

В Иркутске проходил чемпионат России по конькобежному спорту
Общество,  Фото:pixabay.com
В чемпионате принял участие 81 сильнейший конькобежец страны

Чемпионат России по конькобежному спорту в классическом многоборье проходил в эти выходные в ледовом дворце «Байкал».

В организационный комитет чемпионата вошли исполнительный директор Союза конькобежцев России, заслуженный мастер спорта, бронзовый призёр Олимпиады в Турине Варвара Барышева, технический делегат чемпионата России, председатель технического комитета Союза конькобежцев России, тренер высшей категории Дмитрий Тыклин. Главный судья соревнований - Александр Кибалко, заслуженный мастер спорта, председатель Технического комитета по конькобежному спорту Международного Союза конькобежцев, технический делегат по конькобежному спорту Зимних Олимпийских игр 2022 в Пекине.

- 29 лет назад в Иркутске проводился первый в истории современной России чемпионат страны по конькобежному спорту. Мы гордимся, что именно нашему городу в 1992 году выпала честь возродить эту традицию. В этом году Иркутск отмечает свое 360-летие. Проведение у нас чемпионата – замечательный подарок городу к юбилею. Потому что этот год объявлен в Иркутске Годом спорта. Убеждён, это мероприятие даст мощный импульс для развития у нас конькобежного спорта. Всколыхнёт волну интереса к массовому и профессиональному спорту. Для нас особенно важно заинтересовать спортом подрастающее поколение сибиряков, воспитать будущих чемпионов России и мира, - сказал на открытии мэр Иркутска Руслан Болотов.

Как отметил президент Федерации конькобежного спорта Иркутской области, руководитель Ледового дворца «Байкал» Владимир Матиенко, новая ледовая арена впервые приняла конькобежные соревнования столь высокого ранга. В чемпионате России принял участие 81 сильнейший конькобежец страны, представляющий 22 субъекта федерации. В их числе действующая двукратная чемпионка России Евгения Лаленкова, чемпион 2017 года Сергей Трофимов, призёры прошлых лет Егор Юнин, Даниил Беляев, Елена Сохрякова, Тимур Захаров. С 3 по 12 марта сборная России по конькобежному спорту провела тренировочный сбор на льду дворца «Байкал», сообщили в мэрии Иркутска.


конькобежный спорт
 
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