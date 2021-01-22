В Бурятии военные отразили налёт «вражеской» авиации

Расчёты ЗРК «Бук-М2» ВВО провели учение по противовоздушной обороне



В Бурятии подразделения противовоздушной обороны общевойсковой армии Восточного военного округа провели тактико-специальное учение по отражению авиационного удара условного противника с использованием зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М2».



- Зенитчики на штатной технике совершили марш в заданный район. На позиции расчёты провели перегрузку ракет ЗРК «Бук-М2» с транспортно-заряжающей машины на пусковую установку, и тренировки по разведке воздушной обстановки и наблюдению. Учение прошло в условиях применения условным противником средств радиоэлектронной борьбы. Расчёты радиолокационных станций вели поиск и классификацию воздушных целей на малых и сверхмалых высотах. В ходе практических действий расчёты отразили условный налёт «вражеской» авиации на прикрываемый командный пункт, выполнив при этом более 30 учебных (электронных) пусков, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.



В учении приняло участие более 200 военнослужащих, было задействовано около 20 единиц боевой техники. Средства воздушного нападения противника имитировали самолёты штурмовой авиации Су-25СМ.

