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В Бурятии военные отразили налёт «вражеской» авиации

В Бурятии военные отразили налёт «вражеской» авиации
Общество,  Фото:пресс-служба ВВО
Расчёты ЗРК «Бук-М2» ВВО провели учение по противовоздушной обороне

В Бурятии подразделения противовоздушной обороны общевойсковой армии Восточного военного округа провели тактико-специальное учение по отражению авиационного удара условного противника с использованием зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М2».

- Зенитчики на штатной технике совершили марш в заданный район. На позиции расчёты провели перегрузку ракет ЗРК «Бук-М2» с транспортно-заряжающей машины на пусковую установку, и тренировки по разведке воздушной обстановки и наблюдению. Учение прошло в условиях применения условным противником средств радиоэлектронной борьбы. Расчёты радиолокационных станций вели поиск и классификацию воздушных целей на малых и сверхмалых высотах. В ходе практических действий расчёты отразили условный налёт «вражеской» авиации на прикрываемый командный пункт, выполнив при этом более 30 учебных (электронных) пусков, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

В учении приняло участие более 200 военнослужащих, было задействовано около 20 единиц боевой техники. Средства воздушного нападения противника имитировали самолёты штурмовой авиации Су-25СМ.
ВВО военнослужащие военные учения Бурятия
 
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