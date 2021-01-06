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В Бурятии объяснили странно выглядящую ситуацию с Сергеем Зверевым

В Бурятии объяснили странно выглядящую ситуацию с Сергеем Зверевым
Общество, 
Появились официальные объяснения после обвинения Сергея Зверева в неуважении

Как сообщал «Байкал-Dailу», накануне, 5 января, известный артист Сергей Зверева, отдыхающий в Улан-Удэ, попал в щекотливую ситуацию. Во время визита в Этнографическом музее звезда шоу-бизнеса выслушивал объяснения экскурсовода, не выходя из машины. При этом девушка-экскурсовод стояла на улице. В паблике «Весь Улан-Удэ», где появилось видео, некоторые расценили подобное как неуважение к девушке.



Сегодня в комментариях появился официальный ответ представителей Этнографического музея. Они заверяют, что экскурсовод сама, заботясь о здоровье Зверева, предложила ему сидеть в тёплой машине.

- Дирекция этнографического музея разъясняет по поводу вчерашнего фотоснимка, где наш уважаемый земляк, Сергей Зверев слушает рассказ экскурсовода музея Эржены Найдановой, сидя в машине. Дело в том, что в самом начале пребывания в музее Сергей Анатольевич провел фотосессию у ворот семейского комплекса в шелковом бурятском дэгэле. Как вы помните, день был очень холодным. И Эржена Сергеевна, зная, что гость недавно принимал радоновые ванны, после которых нельзя переохлаждаться, сама предложила после фотосессии сесть в машину погреться и продолжила рассказ о музее, - говорится в сообщении Этнографического музея.

Представители учреждения признают, что «со стороны это, действительно, выглядело странно».

- Но именно, что выглядело, а не было на самом деле, - подчеркнули в Этнографическом музее. – После рассказа о семейских Бурятии Эржэна Найданова продолжила экскурсию в доме Танских.

Тот же официальный комментарий музея опубликовала на своей странице пресс-секретарь администрации Тункинского района Бурятии Дора Хамаганова.

«Понятно, что очень было холодно. Но экскурсовода Эржену Сергеевну, конечно же, надо бы в машину также посадить. Неужели в машине места не нашлось? А так очень некрасиво выглядело», - задался вопросом известный общественник Биликто Дугаров.

На это Дора Хамаганова заверила, что Эржена Найданова сама отказалась садиться в машину.

С Сергеем Зверевым в Улан-Удэ обращаются как с очень почётным гостем. Он уже побывал в Иволгинском дацане, где встречался с главой буддистов России Хамбо Ламой Дамбой Аюшеевым. Побывал он, помимо Этнографического музея, в музее природы Бурятии, на спектакле Бурятского театра драмы и на представлении бурятского цирка. Кормят Зверева в том числе блюдами национальной кухни, вроде арбина – замороженной печени.



Сергей Зверев этнографический музей
 
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