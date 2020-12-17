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В Бурятии 31 декабря утвердили нерабочим днём

В Бурятии 31 декабря утвердили нерабочим днём
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Глава Бурятии подписал соответствующий указ

15 декабря глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ «О переносе выходного дня». Четверг, 31 декабря, объявлен выходным. Взамен нужно будет отработать в субботу, 26 декабря.

Указ главы касается работников государственных органов Бурятии, а также работников предприятий, учреждений и иных организаций, находящихся в собственности Бурятии.

Территориальным органам федеральных органов власти и муниципальным образованиям глава Бурятии дать распоряжение не может. Однако в указе говорится, что им также рекомендовано объявить 31 декабря выходным. То же самое касается коммерческих предприятий.

«Министерству образования и науки Бурятии организовать работу с частными детсадами по переносу выходного дня», - уточняется в документе.

Отметим, ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2021 году. 2 и 3 января 2021-го и так были бы нерабочими днями, поскольку выпадают на субботу и воскресенье. В итоге выходные дни перенесли на пятницу, 5 ноября, и пятницу, 31 декабря.
Новый год выходные дни
 
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