Глава Бурятии подписал соответствующий указ
15 декабря глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ «О переносе выходного дня». Четверг, 31 декабря, объявлен выходным. Взамен нужно будет отработать в субботу, 26 декабря.
Указ главы касается работников государственных органов Бурятии, а также работников предприятий, учреждений и иных организаций, находящихся в собственности Бурятии.
Территориальным органам федеральных органов власти и муниципальным образованиям глава Бурятии дать распоряжение не может. Однако в указе говорится, что им также рекомендовано объявить 31 декабря выходным. То же самое касается коммерческих предприятий.
«Министерству образования и науки Бурятии организовать работу с частными детсадами по переносу выходного дня», - уточняется в документе.
Отметим, ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2021 году. 2 и 3 января 2021-го и так были бы нерабочими днями, поскольку выпадают на субботу и воскресенье. В итоге выходные дни перенесли на пятницу, 5 ноября, и пятницу, 31 декабря.
В Бурятии 31 декабря утвердили нерабочим днём
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