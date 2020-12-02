Жителей Бурятии приглашают на юридический диктант

Проверить знания смогут все желающие старше 14 лет



С 3 по 12 декабря состоится IV всероссийский правовой (юридический) диктант



Как сообщает пресс-служба управления федеральной антимонопольной службы по Бурятии, любой желающий в возрасте от 14 лет может принять участие в IV всероссийском правовом (юридическом) диктанте и проверить свои знания в юриспруденции.



3 декабря в рамках празднования Дня юриста состоится торжественная церемония запуска диктанта, в этот же день будут открыты тестовые задания. Несколько вопросов из тестов были специально отобраны и подготовлены сотрудниками ФАС России.



Основными задачами диктанта являются повышение уровня правовой культуры и мотивации граждан в изучении права.



- Правовой диктант – это прекрасная возможность проверить свои знания для всех, кто интересуется юриспруденцией. Благодаря тесту, можно найти «пробелы», которые стоит восполнить, и, тем самым, значительно расширить кругозор. ФАС России поддерживает инициативы, направленные на правовое просвещение граждан, и приглашает к участию в этом интересном мероприятии, - отметил заместитель руководителя ФАС России Сергей Пузыревский.



Протестировать свою правовую грамотность можно будет на сайте юрдиктант.рф.



Каждый участник получит сертификат с результатом прохождения теста.



Организаторами всероссийского правового (юридического) диктанта являются Ассоциация юристов России и общественная организация «Деловая Россия».

