В Бурятии сокращается количество заражений коронавирусом

Выздоровело от ковида за сутки намного больше человек, чем заразилось
По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии на утро 2 декабря общее число случаев заражения COVID-19 достигло 19 675. Из них 56% (10 937) инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.
За последние сутки диагноз подтвердили у 250 жителей. Из них 198 человек были обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью.
Заболеваемость в последние дни пошла на спад. Сегодняшний показатель в 250 заражённых гораздо ниже, тех, что были в последние полмесяца, когда средний суточный прирост был в 270 заболевших.
Для сравнения, днём ранее суточный прирост был +260 заболевших, а до этого +263, +268, +276, +265, +263, +269.
С начала пандемии выздоровели от ковида 14 714 человек, или 74%. За последние сутки вылечились 380 человек.
Умерли накануне восемь больных коронавирусом. Всего же с начала пандемии скончались 446 пациентов.
Сегодня в стационарах республики получают лечение 2015 пациентов с коронавирусной инфекцией (из них детей - 34), в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 1608. В отделениях реанимации находится 104 пациентов (из них старше 65 лет – 53), на ИВЛ 56 пациентов (из них старше 65-ти – 20).
Занятость коечного фонда составляет 69% (накануне было 73%).
Амбулаторное лечение проходят 2500 пациентов с COVID-19. Наблюдается 10123 человек.
В обсерваторе находится всего лишь один человек.
Круг контактных лиц составляет 4976 человек.
Как сообщал «Байкал-Daily», с 30 ноября в Бурятии предписано перевести на дистанционный режим работы работников в возрасте 65 лет и старше. Ранее дистанционный режим был возможен по согласованию с работодателем.
Жительница Улан-Удэ сообщила на телефон 112 о проведении массовых праздничных мероприятий в лаунж-баре «Felicity», после чего туда пришла полиция.
Православные священники в Бурятии организуют духовное попечение больных, находящихся в стационарах больниц.
В Улан-Удэ третьеклассники сделали трогательный подарок врачам БСМП.
Накануне все общеобразовательные организации республики вернулись к очному обучению, за исключением школ с количеством учащихся свыше 1000 детей. В школах с количеством учащихся более 1000 детей 30% контингента будут обучаться дистанционно. На очное обучение также перешли и крупные школы, имеющие несколько зданий.
Также 1 декабря возобновили работу организации торговли, общепита и потребительских услуг, закрытые прежде на две недели.
В Бурятии сокращается количество заражений коронавирусом
Общество, Фото:
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