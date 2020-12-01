В Бурятии духовенство будет окормлять больных в стационарах

Улан-Удэнская епархия получила разрешение на духовное попечение в больницах



В Бурятии священнослужители Улан-Удэнской и Бурятской епархии организуют духовное попечение больных, находящихся в стационарах больниц. Соответствующее разрешение было дано руководителем управления Роспотребнадзора по РБ Сергеем Ханхареевым по обращению митрополита Улан-Удэнского и Бурятского Иосифа.



- Вопрос о допуске специально подготовленных священников и их помощников в стационары больниц, в том числе инфекционного профиля, рассматривается территориальными органами Роспотребнадзора, по поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, данного в связи с обращением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, - сообщает пресс-служба епархии.

