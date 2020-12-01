Сигнал отработали полицейские
Как сообщал «Байкал-Daily», с 16 ноября в Бурятии стали принимать обращения о нарушения антиковидных правил на телефон «112». Как выяснилось, жители воспользовались этой возможностью, они сообщают о нарушениях режима ограничительных мероприятий организациями общепита, торговли и сферы потребительских услуг.
Так, жительница Улан-Удэ сообщила о проведении массовых праздничных мероприятий в лаунж-баре «Felicity». Данный сигнал был передан в оперативный штаб по профилактике коронавирусной инфекции. По поручению руководителя штаба, зампреда правительства Бурятии по вопросам безопасности Петра Мордовского проведена проверка озвученных в обращении фактов.
- Сотрудники МВД выявили нарушения в части несоблюдения требований по осуществлению деятельности в условиях режима ограничительных мероприятий. На администратора кафе составлен протокол по 20.6.1 КоАП РФ, - сообщили в правительстве Бурятии.
Согласно данной статье, невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 6.3 Кодекса, влечет предупреждение или наложение административного штрафа:
- на граждан в размере от 1 тысячи до 30 тысяч рублей;
- на должностных лиц - от 10 тысяч до 50 тысяч рублей;
- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей;
- на юридических лиц - от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее в Улан-Удэ прикрыли гриль-бар «Фабрика», где состоялась подпольная вечеринка.
Улан-удэнка «сдала» вечеринки в лаунж-баре
Бизнес, Фото:
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