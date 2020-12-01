 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

01 декабря

30 ноября

Популярное

Улан-удэнка «сдала» вечеринки в лаунж-баре

Улан-удэнка «сдала» вечеринки в лаунж-баре
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Сигнал отработали полицейские

Как сообщал «Байкал-Daily», с 16 ноября в Бурятии стали принимать обращения о нарушения антиковидных правил на телефон «112». Как выяснилось, жители воспользовались этой возможностью, они сообщают о нарушениях режима ограничительных мероприятий организациями общепита, торговли и сферы потребительских услуг.

Так, жительница Улан-Удэ сообщила о проведении массовых праздничных мероприятий в лаунж-баре «Felicity». Данный сигнал был передан в оперативный штаб по профилактике коронавирусной инфекции. По поручению руководителя штаба, зампреда правительства Бурятии по вопросам безопасности Петра Мордовского проведена проверка озвученных в обращении фактов.

- Сотрудники МВД выявили нарушения в части несоблюдения требований по осуществлению деятельности в условиях режима ограничительных мероприятий. На администратора кафе составлен протокол по 20.6.1 КоАП РФ, - сообщили в правительстве Бурятии.

Согласно данной статье, невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 6.3 Кодекса, влечет предупреждение или наложение административного штрафа:

- на граждан в размере от 1 тысячи до 30 тысяч рублей;
- на должностных лиц - от 10 тысяч до 50 тысяч рублей;
- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей;
- на юридических лиц - от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее в Улан-Удэ прикрыли гриль-бар «Фабрика», где состоялась подпольная вечеринка.
коронавирус профилактика
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Улан-удэнка «сдала» вечеринки в лаунж-баре
Улан-удэнка «сдала» вечеринки в лаунж-баре
Бизнес, 01.12.2020
Сигнал отработали полицейские
Жители Бурятии стали в 5 раз чаще покупать продукты онлайн
Жители Бурятии стали в 5 раз чаще покупать продукты онлайн
Бизнес, 01.12.2020
Сбер подвёл итоги работы СберМаркета в Улан-Удэ
В сервисе Сбера зарегистрировались 250 тыс. самозанятых
В сервисе Сбера зарегистрировались 250 тыс. самозанятых
Бизнес, 30.11.2020
Услуга доступна в мобильном приложении СберБанк Онлайн
Новым СберБанк Онлайном воспользовались более 12 млн человек
Новым СберБанк Онлайном воспользовались более 12 млн человек
Бизнес, 30.11.2020
Обновленная веб-версия доступна всем пользователям по умолчанию
В Улан-Удэ выявили ковидные нарушения в DNS и «Николаевском»
В Улан-Удэ выявили ковидные нарушения в DNS и «Николаевском»
Бизнес, 30.11.2020
В Бурятии озвучили итоги работы мобильных групп за выходные  
С 1 января 2021 года отменяется ЕНВД
С 1 января 2021 года отменяется ЕНВД
Бизнес, 30.11.2020
Предприниматели Улан-Удэ должны выбрать иной налоговый режим
Олег Дерипаска построил третий медцентр в Иркутской области
Олег Дерипаска построил третий медцентр в Иркутской области
Бизнес, 30.11.2020
Строительство медцентра было завершено в рекордно короткие сроки
Сбер выступил разработчиком сервисов для экспортёров
Сбер выступил разработчиком сервисов для экспортёров
Бизнес, 30.11.2020
Российские экспортёры получат цифровой доступ к госуслугам
В Бурятии проверили качество рыбы и морепродуктов
В Бурятии проверили качество рыбы и морепродуктов
Бизнес, 27.11.2020
Не соответствовали требованиям по микробиологическим показателям 3,5 % проб
Предприятия Бурятии возобновят работу 1 декабря
Предприятия Бурятии возобновят работу 1 декабря
Бизнес, 27.11.2020
Принято официальное решение о прекращении локдауна
В Бурятии бизнесменам запретили пользоваться своими котельными
В Бурятии бизнесменам запретили пользоваться своими котельными
Бизнес, 27.11.2020
Речь идёт только о тех, кто подключен к центральному отоплению
В Бурятии выявили новых «ковидных» нарушителей
В Бурятии выявили новых «ковидных» нарушителей
Бизнес, 27.11.2020
За сутки мобильные группы составили более 40 протоколов
В Бурятии восстанавливаются объёмы кредитования малого бизнеса
В Бурятии восстанавливаются объёмы кредитования малого бизнеса
Бизнес, 27.11.2020
Банки увеличили кредитование малого бизнеса
В Бурятии сельхозучастки заросли кустарниками
В Бурятии сельхозучастки заросли кустарниками
Бизнес, 27.11.2020
Собственнику направлены предостережения
«Мегатехника» продолжает помогать медикам
«Мегатехника» продолжает помогать медикам
Бизнес, 27.11.2020
Компания «Мегатехника» по предложению депутата Народного Хурала Бурятии Андреяна Зыбынова во время пандемии развернула программу по поддержке медучреждений

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^