В Улан-Удэ третьеклассники сделали трогательный подарок врачам

- Это действительно очень приятно, дети от души постарались, каждый рисунок по-своему хорош! Ценно то, что в настоящее время даже третьеклассники знают о борьбе медиков с коронавирусной инфекцией. Эта тема пропитана в каждом изображении, повествующем о силе и безграничных возможностях наших медработников, которые становятся для них героями. Поэтому мы от души благодарим наших маленьких почитателей, спасибо за вашу веру. Именно благодаря таким позитивным моментам сила и стойкость каждого героя нашего времени продолжает расти, - отмечает главный врач БСМП Дамбинима Самбуев.











Недавно в приёмное отделение больницы скорой медицинской помощи в Улан-Удэ обратились дети из 3 «ж» класса школы №47. Они преподнесли врачам трогательный подарок – целую коробку со своими рисунками, на каждом из которых даритель поблагодарил за труд и передал благопожелания. Этот подарок в БСМП назвали «особым и очень дорогим».Также в БСМП рассказали о благотворительной помощь, которую врачам также оказали ученики 3 «ж» класса. Вместе с коробкой с рисунками дети принесли целый пакет с малярным скотчем. Этот скотч врачи ежедневно используют, чтобы закрыть щели в защитных костюмах или залепить бахилы и перчатки, чтобы они не сползали.- Мы безмерно благодарны, но всё же просим вас, уважаемые жители нашей щедрой республики, остановиться. В данное время никаких проблем с поставкой и выдачей малярного скотча нашим медицинским сотрудникам нет, и не было, - заверили в БСМП.