Бурятские буузы лидируют в конкурсе «Вкусы России»

Также за звание лучшего регионального бренда РФ борются ещё 4 номинанта из республики



Почти 100000 голосов. Это предварительный итог первого дня народного голосования конкурса «Вкусы России». В минсельхозе России отметили, что самые активные участники живут в Бурятии, Нижегородской и Белгородской областях.



Напомним, за звание лучшего регионального бренда страны борются пять номинантов Бурятии: травяные чаи, боргойское мясо, облепиха, байкальская сера и, конечно же, национальное бурятское блюдо – буузы, сообщает пресс-служба минсельхозпрода Бурятии.



В настоящий момент лидерами среди брендов являются: Бурятские буузы, Сыр Адыгейский, Гордецкий пряник из Нижегородской области, Хлеб Городищенский из Белгородской области, Красноармейский пряник из Саратовской области, Любинское сгущённое молоко из Омской области, Мордовский квас, Крымские пахлава и рахат-лукум и Тверские баранки.



Как отметил заместитель председателя правительства Бурятии по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий - министр сельского хозяйства и продовольствия РБ Даба-Жалсан Чирипов, проведение конкурса позволит повысит узнаваемость региона, стимулирует развитие агротуризма.



Народное голосование продлится до 2 декабря на официальном сайте конкурса: https://russiantastes.ru.



Поиск участников доступен и по бренду, и по субъекту. При выборе второго варианта появляются карточки всех поданных от региона продуктов питания. Нажав на сердечко, голос будет учтён. Каждый может поддержать до трёх любимых брендов, но все они должны быть из разных субъектов.



Все участники проекта появятся на масштабной карте вкусов России, а победители войдут в комплексную программу минсельхоза страны по поддержке и продвижению уникальных отечественных продуктов питания.

