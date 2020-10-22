Читинке исполнилось 106 лет

Общество, Фото: семейный архив Назаровых

Долгожительница получила подарок от властей и поздравления



На днях 106 лет исполнилось жительнице Читы Вере Яковлевне Назаровой. Приветственный адрес и подарок долгожительнице направил губернатор Забайкальского края Александр Осипов. В поздравлении содержатся слова пожеланий бодрого духа и здоровья.



Вера Яковлевна коренная забайкалка, родилась в Дровяной, где впоследствии и встретила своего будущего мужа – военного летчика Николая Ивановича Назарова. Вместе они воспитали пятерых сыновей и дочку.



Специфика военной службы такова, что приходилось много ездить по всему Советскому Союзу от Якутии до Украины. Везде, где бы ни находилась семья, Вере Яковлевне удавалось наладить уютный быт, окружить семью заботой и вниманием. До ста лет она сохранила увлечение своей юности – шитьё и вышивание. Все, кто знает Веру Яковлевну, отмечают её весёлый нрав и позитивный подход к жизни, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.

