В отделе ЗАГС в городе Краснокаменск во время регистрации свадьбы произошёл забавный случай
Двое детей настолько шумно играли в зале регистрации, что для дальнейшего проведения торжества работнику пришлось взять их за руки.
- Я даже не видела, что меня фотографируют, мне прислали это фото позже. Кадр получился очень симпатичным, детишки были одеты как жених и невеста, и громко шалили. Но когда я взяла детей за руки, они перестали шуметь, видимо, поняли важность момента, - рассказывает специалист-эксперт отдела ЗАГС Мария Старцева.
В Краснокаменском районе недавно отменили ограничения, связанные со свадьбами, и за прошедший месяц здесь зарегистрировали 45 браков. Всего по Забайкальскому краю за июль образовалось 692 новые семьи, сообщает пресс-служба краевого департамента ЗАГС.
В Забайкалье работник ЗАГС провела свадьбу вместе с детьми
Общество, Фото:
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