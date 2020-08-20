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Жители Бурятии напишут «Диктант Победы» на берегу Байкала

Жители Бурятии напишут «Диктант Победы» на берегу Байкала
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Принять участие может любой желающий

«Диктант Победы» в этом году пройдёт 3 сентября. В Год памяти и славы масштаб акции увеличится в разы - организаторы планируют открыть не менее 7500 площадок и ждут регистрации не менее миллиона человек. В Бурятии более трёх тысяч человек будут проверять свои знания в 82 местах, сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

- В Северобайкальске тестирование проведут прямо на берегу Байкала, на базе учебного морского отряда Восточного округа войск национальной гвардии России, где готовят морских специалистов для войск нацгвардии РФ, - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов, - Остальные желающие жители Бурятии могут принять участие – или на сайте, или очно, на других площадках. Проверьте свои знания о Великой Отечественной войне!

Зарегистрироваться на площадке, где удобно написать «Диктант Победы», можно на сайте диктантпобеды.рф и в приложении, которое уже доступно для смартфонов. Пройти тест можно и в режиме онлайн в день проведения акции.

Кроме призов, предусмотрен бонус для будущих абитуриентов - лучшие результаты на региональном и федеральном уровне дадут дополнительные баллы при поступлении в вузы.
Байкал диктант
 
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