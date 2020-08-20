Принять участие может любой желающий
«Диктант Победы» в этом году пройдёт 3 сентября. В Год памяти и славы масштаб акции увеличится в разы - организаторы планируют открыть не менее 7500 площадок и ждут регистрации не менее миллиона человек. В Бурятии более трёх тысяч человек будут проверять свои знания в 82 местах, сообщили в пресс-службе республиканского правительства.
- В Северобайкальске тестирование проведут прямо на берегу Байкала, на базе учебного морского отряда Восточного округа войск национальной гвардии России, где готовят морских специалистов для войск нацгвардии РФ, - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов, - Остальные желающие жители Бурятии могут принять участие – или на сайте, или очно, на других площадках. Проверьте свои знания о Великой Отечественной войне!
Зарегистрироваться на площадке, где удобно написать «Диктант Победы», можно на сайте диктантпобеды.рф и в приложении, которое уже доступно для смартфонов. Пройти тест можно и в режиме онлайн в день проведения акции.
Кроме призов, предусмотрен бонус для будущих абитуриентов - лучшие результаты на региональном и федеральном уровне дадут дополнительные баллы при поступлении в вузы.
Жители Бурятии напишут «Диктант Победы» на берегу Байкала
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Облаву устроят на пьяных автомобилистов
Видео сняли сотрудники Иркутского зоосада
Принять участие может любой желающий
Конкурс приурочен к 100-летию республики
Идею датского художника воплотили в Заиграевском районе
Ребёнок уже начал терять сознание
Стало известно, сколько денег Бурятия получит на выплаты классным руководителям
Для осуждённых колонии-поселения № 3 провели мастер-класс по фотографированию
Каждая собака должна быть отпущена не дальше 500 метров от места, где её поймали
Водители 97-го маршрута вновь вышли на площадь Советов
В прокуратуре прошёл приём граждан по вопросам оплаты труда и занятости населения
Неудобства связаны с ремонтом путей
В колонию она отправится через 14 лет
Помощь оказывали три бригады врачей
Местами кратковременны дожди